Ebola en RDC: l’OMS s’alarme

Genève — Une « conjonction optimale de facteurs » menace la réponse humanitaire à l’épidémie d’Ebola en RDC, a averti mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a suspendu ses activités à Beni, où elle dispose de son centre opérationnel pour l’actuelle épidémie, après la tuerie d’une vingtaine de personnes. Lundi, plus de 80 % des personnes menacées d’un risque immédiat d’Ebola n’ont pu être atteintes à Beni et dans ses environs. En outre, « nous avons constaté une augmentation de la fréquence et de la gravité des attaques menées par des groupes d’opposition armés au cours des dernières semaines ».