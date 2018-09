RSF: une déclaration mondiale contre la désinformation et pour la démocratie

Paris — Face aux fake news et à la crise de confiance qui mine les démocraties, Reporters sans frontières (RSF) a chargé une commission indépendante composée de Prix Nobel, de journalistes et de juristes de rédiger une « déclaration internationale sur l’information et la démocratie », 70 ans après la déclaration universelle des droits de l’homme. Cette déclaration aura pour objet « d’énoncer des principes, de définir des objectifs et de proposer des modalités de gouvernance ». Elle pourra aussi servir de référence à « tous ceux qui sont attachés à préserver un espace public libre et pluraliste, condition de la démocratie », explique RSF dans un communiqué. Présidée par l’Iranienne Shirin Ebadi, Prix Nobel de la paix, et le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, la commission indépendante comprend 25 personnalités éminentes de 18 pays.