Des militants d’ONG veulent un traité interdisant les robots tueurs

Photo: Jim Watson Agence France-Presse

Genève —Les États devraient rapidement rédiger un traité pour interdire l’usage des robots tueurs « avant qu’il ne soit trop tard », ont déclaré lundi des militants d’ONG, dans le contexte de la reprise des discussions de l’ONU sur ce sujet à Genève. Des ONG ont mis en garde contre l’arrivée d’armes létales autonomes sans intervention humaine et ont critiqué la lenteur de la réaction des Nations unies face à ce déploiement. « Les robots tueurs ne sont plus de la science-fiction », a mis en garde Rasha Abdul Rahim, conseillère d’Amnestie internationale en matière d’ intelligence artificielle et de droits de l’homme, dans un communiqué.