L’«Aquarius» accoste à Malte

Photo: Matthew Mirabelli Agence France-Presse

Le navire humanitaire Aquarius est arrivé mercredi en début d’après-midi à Malte, où il a finalement été autorisé à accoster après avoir erré plusieurs jours en Méditerranée avec 141 migrants épuisés à son bord. Les passagers de l’Aquarius — dont une moitié de mineurs et un tiers de femmes — ont poussé des cris de joie lorsque le navire, affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), s’est engagé dans le vaste port de La Valette. Originaires pour la plupart de Somalie et d’Érythrée, les passagers, qui devaient passer un contrôle médical avant de pouvoir quitter le navire, ont débarqué petit à petit, sous un soleil brûlant. La France, l’Allemagne, le Luxembourg, le Portugal, et l’Espagne ont accepté de se répartir l’accueil des 141 migrants à bord et 60 autres arrivés lundi sur l’île, selon les autorités maltaises, qui ont indiqué mercredi que l’Italie s’y ajoutait.