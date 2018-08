Michelle Bachelet à la tête des droits de la personne à l’ONU

Photo: Claudio Reyes Agence France-Presse

Nations unies — Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a nommé mercredi l’ancienne présidente du Chili Michelle Bachelet à la tête du Haut-commissariat aux droits de l’homme, en remplacement du Jordanien Zeid Ra’ad Al Hussein, critique acerbe du président américain, Donald Trump . À 66 ans, Michelle Bachelet fait partie des femmes politiques les plus influentes au monde. Elle a été la première directrice d’ONU Femmes, l’agence des Nations unies promouvant l’égalité entre femmes et hommes, à sa création, en 2010. Fille d’un général opposé au régime d’Augusto Pinochet, elle a été détenue et torturée par la police politique du dictateur en 1975. « Si elle est choisie, Mme Bachelet aura l’un des emplois les plus difficiles au monde, à un moment où les droits de la personne subissent une attaque généralisée », estimait avant l’annonce d’ António Guterres le directeur de Human Rights Watch, Kenneth Roth.