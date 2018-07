Au moins trois morts dans un séisme de magnitude 6,4 en Indonésie

Un séisme de magnitude 6,4 a frappé dimanche l’île de Lombok, dans le sud-est de l’Indonésie, faisant au moins trois morts, selon les autorités locales.



Ce puissant séisme, dont l’épicentre était situé à une faible profondeur, sept kilomètres, a eu lieu à 06h47 heure locale dimanche, a annoncé l’institut américain de géophysique (USGS).



Le séisme a eu lieu à 50 kilomètres au nord-est de Mataram, la principale ville de l’île de Lombok, a précisé l’USGS.



Cette île est une destination touristique réputée et se trouve à une centaine de kilomètres à l’est de l’île de Bali, elle aussi très touristique.



« Une personne est morte dans l’Est de Lombok et deux sont mortes dans le Nord de Lombok », a annoncé dans un communiqué un porte-parole de l’agence indonésienne de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.



Aucune précision n’a été donnée sur les circonstances de ces décès.



Selon plusieurs médias, au moins une vingtaine de personnes ont été blessées dans le séisme et transférées vers des hôpitaux.



Au moins une maison a été sérieusement endommagée dans le nord de l’île et les autorités ont provisoirement fermé les sentiers de randonnée sur le mont Rinjani par peur des glissements de terrains, selon M. Nugroho.



Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée, a indiqué le porte-parole de l’agence indonésienne de géophysique et de météorologie Hary Tirto Djatmiko, en précisant que plus de 40 répliques avaient été enregistrées après le séisme, dont la plus forte a atteint une magnitude de 5,7.



Les personnes qui résident à proximité du lieu de l’épicentre ont ressenti une forte secousse qui a provoqué la panique en certains endroits.



« Le séisme était très fort », « tout le monde chez moi a paniqué, nous sommes tous sortis », a déclaré à l’AFP Zulfikli, un habitant du nord de Lombok.



« Tous mes voisins sont sortis eux aussi et l’électricité a été coupée », a-t-il ajouté.



L’archipel indonésien, qui compte des milliers d’îles, se trouve sur la Ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Il est sujet à de nombreux séismes dont la plupart ne sont pas dangereux.



Mais la région reste vigilante devant la possibilité d’éventuels tsunamis déclenchés par des séismes.



En 2004, un tsunami provoqué par un séisme sous-marin de magnitude 9,3 survenu au large de Sumatra, dans l’ouest de l’archipel indonésien, a tué 220 000 personnes dans les pays qui bordent l’océan Indien, dont 168 000 en Indonésie.