Ouverture des bureaux de vote pour les élections législatives controversées au Cambodge

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche au Cambodge, ont constaté des journalistes de l’AFP, pour des législatives qui s’annoncent comme un plébiscite pour le parti au pouvoir d’Hun Sen en l’absence du principal mouvement d’opposition dissous en novembre 2017.

« Tous les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 » (locales), a déclaré à l’AFP un porte-parole de la Commission électorale cambodgienne et les résultats préliminaires sont attendus dans la soirée.

L’homme fort du Cambodge est au pouvoir depuis 33 ans et son mouvement, le Parti du peuple cambodgien (PPC), a remporté toutes les élections depuis 1998.

« Cette élection est très importante pour moi, je viens voter car je veux le bonheur, le développement et la paix pour le pays », a déclaré à l’AFP Im Chanthan, 54 ans.

Plus de huit millions d’électeurs sont inscrits sur les listes électorales et 80 000 policiers ont été mobilisés pour ce scrutin, la police se disant prête à « empêcher tout acte de terrorisme et de chaos politique ».

Le climat s’est considérablement tendu dans le pays depuis la dissolution fin 2017 du Parti du sauvetage national du Cambodge (CNRP), principal force d’opposition, et l’emprisonnement de son chef, Kem Sokha.

« Le PPC continuera à être victorieux après-demain », a assuré vendredi Hun Sen devant des dizaines de milliers de ses partisans réunis à Phnom Penh lors d’un dernier grand rassemblement électoral, assurant avoir pris « des mesures légales pour éliminer les traîtres qui tentaient de renverser le gouvernement ».

Une des questions-clés du scrutin est le taux d’abstention alors que l’opposition a appelé au boycott de ces législatives, demandant aux électeurs de garder leur « doigt propre » en ne le trempant pas dans l’encre après avoir déposé leur bulletin dans l’urne comme le veut la procédure électorale.

En 2013, le taux de participation avait atteint 69 %, d’après la commission électorale. Et les électeurs, face à la corruption qui touche le royaume, avaient voté en masse pour le CNRP, qui avait raflé plus de 44 % des voix, prenant le régime de Hun Sen de court.

Le gouvernement a depuis accusé le CNRP d’être impliqué dans un complot, avec le soutien des États-Unis, visant à le renverser.

Washington et Bruxelles ont refusé d’apporter leur aide financière à ces élections, mais le puissant et fidèle allié chinois a annoncé dépêcher des « observateurs ».