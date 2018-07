Le Canada accueillera des Casques blancs syriens

Le Canada ouvrira ses portes à une cinquantaine de Syriens membres des Casques blancs, de même qu’à leurs familles. En tout, ce sont environ 250 personnes qui pourraient ainsi être accueillies par le Canada au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, selon des informations obtenues par la chaîne publique CBC.

Forcés au repli devant l’avancée des forces du régime de Bachar al-Assad dans la région, ils sont 422 à avoir été évacués dans le plus grand secret par l’armée israélienne dans la nuit du 21 au 22 juillet. Selon les informations disponibles, ces Syriens, dont la vie est maintenant menacée, seraient présentement en Jordanie où ils pourront rester pour une période de trois mois avant d’être transférés vers le Canada, l’Allemagne ou le Royaume-Uni.

Un premier bilan annonçait l’évacuation de 800 Syriens. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a toutefois revu les chiffres à la baisse en soirée, dimanche. Un second groupe n’aurait « pu arriver à la frontière à cause de la situation sur le terrain » et se trouverait toujours en Syrie, a précisé une source gouvernementale canadienne. Il n’est pas certain qu’une nouvelle opération puisse être montée, tant la situation sur le terrain est « précaire », a ajouté cette même source.

Plus tôt dans la journée, les autorités canadiennes n’avaient pas précisé combien de personnes pourraient être transférées au Canada. Dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a tout de même souligné que le Canada, en tant que « partenaire clé des Casques blancs », menait « en étroite collaboration avec le Royaume-Uni et l’Allemagne un effort international afin d’assurer la sécurité des Casques blancs et de leurs familles ».

Bien que le gros du conflit soit terminé en Syrie, des poches de résistance rebelle demeurent, notamment en territoire kurde et dans la province d’Idleb, située à une soixantaine de kilomètres d’Alep. Ainsi, bien que, dans l’ensemble, le régime d’al-Assad soit fortement décrié par la communauté internationale, il est encore trop tôt pour dire que les Syriens sont arrivés au bout de leur peine.

Le chef des Casques blancs, Raëd Saleh, a affirmé qu’« un certain nombre de bénévoles avaient été évacués avec leurs familles pour des raisons purement humanitaires », car ils étaient en danger dans les provinces de Quneitra et de Deraa, en raison de « menaces répétées contre eux par la Russie et le régime ». Moscou et Damas accusent les secouristes d’être liés à des groupes djihadistes et de véhiculer des « mensonges » sur leurs opérations militaires.

Responsabilité morale

Le Canada a par ailleurs indiqué qu’il appuyait les Casques blancs « sans équivoque ». Toujours par voie de communiqué, la ministre Freeland a rappelé que « lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères dans le cadre du sommet des dirigeants de l’OTAN tenu à Bruxelles il y a une semaine, [elle avait] recommandé que les dirigeants fassent preuve de leadership à l’échelle mondiale pour appuyer et aider ces héros ».

« Ce n’est pas surprenant de voir le Canada agir ainsi aujourd’hui », a souligné Sami Aoun en entrevue avec Le Devoir. Selon le directeur de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de la Chaire Raoul-Dandurand, « les Occidentaux ont laissé la guerre en Syrie [qui a fait des dizaines de milliers de victimes et plusieurs millions de déplacés] s’enliser pendant de nombreuses années, ils ont donc une certaine responsabilité vis-à-vis des réfugiés de ce pays ».

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

Selon lui, cette décision est également conséquente avec celles que le Canada a prises par le passé, le pays ayant déjà ouvert ses frontières à de nombreux Syriens au cours des dernières années. À ce jour, un peu plus 40 000 Syriens se sont réfugiés au Canada, selon les données disponibles sur le site du gouvernement fédéral. À ce sujet, la ministre Freeland a justement indiqué que « le Canada […] est fier [d’avoir] fourni [aux Casques blancs] du financement en soutien à leur formation d’urgence et en vue d’augmenter le nombre de femmes qui en font partie. Nous ressentons une responsabilité morale profonde envers ces personnes qui font preuve de bravoure et d’altruisme. »

Controverse ?

Les Casques blancs syriens n’ont toutefois pas toujours eu aussi bonne presse, rappelle Rachad Antonius, professeur au Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal. De fait, depuis leur création (voir encadré), ils ont à la fois été encensés pour leur travail auprès des civils sur le terrain et fortement critiqués. « C’est très difficile de se faire une vraie tête quand on parle de la guerre en Syrie, expose ce spécialiste du Proche-Orient. Il y a des enjeux géostratégiques majeurs, d’un côté comme de l’autre. Et il y a beaucoup de désinformation. Il est donc important que le public se pose constamment des questions sur ce qu’on lui raconte. »

À son sens, le rôle joué par les Casques blancs dans ce meurtrier conflit est justement un bon exemple. « Quand on creuse un peu, on se rend compte que les motivations derrière la formation de cette organisation sont contestables. Pour moi — et je suis loin d’être le seul à le croire —, les Casques blancs ont servi d’organe de propagande pour les États-Unis et leurs alliés. Certaines de leurs interventions sur le terrain [et, surtout, le partage massif sur les réseaux sociaux de ces dernières] ont permis de justifier certaines interventions militaires. Couplés aux enjeux stratégiques de la région… C’est certain que ça soulève de nombreuses questions. »

Une position que conteste vertement Sami Aoun, de la Chaire Raoul-Dandurand. « C’est très difficile d’avoir des informations crédibles, concède tout de même le chercheur, mais il est clair pour moi qu’il s’agit plutôt d’un exercice de propagande de la part des Russes. Ils ont travaillé très fort à discréditer le travail des Casques blancs, notamment en les associant aux terroristes islamistes. » Or, toujours selon lui, les Russes étaient les premiers à souhaiter que ce conflit se déroule loin des regards, sans témoin. « C’est là que les Casques blancs dérangent, ils ont mis des images [et surtout des visages] sur la guerre en Syrie. »

Témoins

Chose certaine, selon Sami Aoun, qui est également professeur à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, l’arrivée de ces Casques blancs au Canada sera une rare chance d’avoir accès à des témoignages inédits du conflit armé en Syrie. « Plus nous pourrons entendre ce qui s’est passé sur le terrain, mieux ce sera, souligne le professeur. Que ce récit soit enfin disponible, c’est une occasion unique de mettre en lumière et de questionner, de la façon la plus objective possible, le déroulement et les débouchés de cette guerre interminable. »



Avec l'Agence France-Presse