Thaïlande: les 13 disparus dans une grotte retrouvés

Photo: L'armée royale thaïlandaise Agence France-Presse

Mae Sai — Les 13 personnes portées disparues depuis plus d’une semaine dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande ont toutes été retrouvées en vie lundi, selon le gouverneur de la province de Chiang Rai. « Nous les avons trouvés en sécurité, mais l’opération n’est pas terminée », a dit Narongsak Osatanakorn, sans fournir plus de détails. Les garçons, âgés de 11 à 16 ans, étaient entrés dans la grotte Tham Luang Nang Non, dans la province de Chiang Rai, le 23 juin, en compagnie de leur entraîneur, âgé de 25 ans. Des précipitations importantes avaient alors inondé certaines cavités de la grotte et les avaient faits prisonniers. La grotte en question, plutôt touristique, se trouve sur le flanc d’une montagne dans l’extrême nord de la Thaïlande, près de la frontière avec le Myanmar.