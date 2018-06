Sommet Poutine-Trump le 16 juillet à Helsinki

Washington — Le premier sommet bilatéral entre Donald Trump et Vladimir Poutine se tiendra le 16 juillet à Helsinki, dans un contexte international brouillé pour le président américain, qui s’éloigne de ses alliés historiques et dont le mandat est toujours empoisonné par l’enquête sur l’ingérence russe dans son élection. Le milliardaire républicain était arrivé à la Maison-Blanche avec la promesse de réconcilier les États-Unis avec son ennemi historique russe. Mais après 17 mois de présidence, elle ne s’est toujours pas concrétisée. « Nous avons hâte. Si nous pouvions tous bien nous entendre, ce serait bien. Le monde doit commencer à bien s’entendre », a commenté le président américain. Près de dix ans après la « relance » voulue par Barack Obama et qui a tourné à l’échec, cette entrevue constitue une nouvelle tentative de réchauffer des relations qui n’ont jamais été aussi mauvaises depuis la guerre froide. La liste des points de désaccord n’a fait que s’allonger ces dernières années, avec le soutien de Moscou au régime syrien, l’annexion de la Crimée, puis l’insurrection prorusse dans l’est de l’Ukraine, les accusations d’ingérence russe dans la présidentielle américaine ou encore l’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal, à l’origine d’une vague historique d’expulsions de diplomates, y compris américains. Mercredi, le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a ainsi fait preuve de fermeté en assurant, depuis Washington, que Donald Trump dirait « clairement » à Vladimir Poutine « qu’il est totalement inacceptable de s’immiscer dans nos élections ».