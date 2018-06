La production mondiale d’opium et de cocaïne explose

Vienne — La production mondiale de cocaïne, essentiellement en provenance de Colombie, et d’opium, principalement issu d’Afghanistan, a explosé pour atteindre son plus haut niveau historique en 2016-2017, s’alarme l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans son rapport annuel publié mardi. L’agence onusienne s’inquiète aussi de voir les médicaments antidouleur à base d’opiacés, détournés à usage de drogue, devenir « une menace majeure pour la santé publique mondiale », en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique. La production mondiale d’opium a bondi de 65 % de 2016 à 2017, à 10 500 tonnes, chiffre « le plus élevé » depuis les premières estimations de l’ONUDC au début des années 2000. La fabrication mondiale de cocaïne en 2016 « a atteint son niveau le plus élevé » : 1410 tonnes, soit 25 % de plus qu’en 2015.