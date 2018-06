Immigration: Trump s’immisce dans la crise politique allemande

Washington — Le président américain Donald Trump s’est immiscé lundi dans la crise politique en Allemagne, en affirmant que les Allemands se retournaient contre la chancelière Angela Merkel en raison de la question migratoire.

« Le peuple allemand est en train de se retourner contre ses dirigeants alors que l’immigration secoue la coalition déjà fragile de Berlin. La criminalité en Allemagne est très en hausse. Grosse erreur dans toute l’Europe que de laisser entrer des millions de personnes qui ont si fortement et violemment changé leur culture ! » a tweeté M. Trump.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!