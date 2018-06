L’école d’art de Glasgow, bâtiment emblématique, ravagée par un incendie

La prestigieuse école d’art de Glasgow en Écosse, installée dans un bâtiment historique qui est un chef d’oeuvre de l’architecte Charles Rennie Mackintosh, a été ravagée par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi, quatre ans après avoir été déjà victime d’un incendie.

Le feu n’a fait aucun blessé et a mobilisé plus de 120 hommes, ont indiqué les pompiers, alertés vers 23H20 locales vendredi et qui avaient en grande partie maîtrisé le sinistre samedi en fin de journée.

« Le feu s’est répandu très rapidement » et « le bâtiment principal est gravement endommagé », a commenté sur place le chef adjoint des pompiers, Peter Heath. Ses équipes ont dû fournir un « énorme effort dans des conditions extrêmement difficiles », a-t-il souligné. L’école se trouve dans le centre de Glasgow qui était très fréquenté vendredi soir. Des riverains ont dû être évacués.

À l’intérieur, c’est « horrible », a commenté un professeur d’architecture de l’école d’art, Alan Dunlop. « C’est comme si le bâtiment avait été éventré. La seule chose qui semble tenir debout sont les murs extérieurs en pierre », a-t-il ajouté.

Le bâtiment touché a été conçu il y a plus d’un siècle par l’architecte écossais Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), l’un des principaux représentants de l’Art Nouveau, célèbre pour son goût pour les bâtiments aux lignes épurées et les meubles à angles droits. Surnommé le « Mack », c’est l’un des bâtiments les plus connus de Glasgow.

La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a confié sur Twitter avoir le « coeur brisé ». « Il est difficile de trouver des mots pour transmettre le sentiment de dévastation totale ressenti ici et partout dans le monde pour l’emblématique bâtiment Mackintosh @GSofA », a-t-elle dit plus tard.

Just visited the scene of last night’s fire to thank @fire_scot and other emergency workers, and to offer support to staff and students of @GSofA. It is a heartbreaking sight, but we must remain thankful that the speed and skill of those responding prevented any loss of life.