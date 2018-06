Afghanistan: l’armée américaine tue le chef taliban pakistanais

Kaboul — Le président afghan, Ashraf Ghani, a confirmé vendredi que le leader taliban pakistanais Maulana Fazlullah, impliqué dans la tentative d’assassinat de la jeune Malala, avait été tué mercredi en Afghanistan par un drone de l’armée américaine. « J’ai parlé avec le premier ministre du Pakistan, Nasir ul-Mulk, et le chef d’état-major, le général Qamar Javed Bajwa, et je leur ai confirmé la mort du Mollah Fazlullah, » a tweeté M. Ghani. « Sa mort est le résultat d’infatigables recherches de renseignements menées par les services de sécurité afghans », a-t-il ajouté. L’armée américaine a mené le 13 juin une frappe aérienne dans la province de Kunar, près de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Un responsable militaire américain a confirmé que la frappe américaine visait Fazlullah, mais il s’est abstenu de confirmer sa mort, qui a dans le passé été annoncée plusieurs fois, puis démentie. « Nous ne sommes pas encore prêts à dire que nous avons décroché le jackpot », a-t-il indiqué à l’AFP.