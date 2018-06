Donald Trump et Kim Jong-un se serrent la main et ouvrent un sommet historique

Donald Trump et Kim Jong-un ont échangé mardi une poignée de main historique, la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen.

Cette image symbolique et longtemps inimaginable, après des décennies de tensions liées aux ambitions nucléaires de la Corée du Nord, marque l’ouverture d’un sommet lourd d’enjeux pour l’Asie et le monde.

Les deux hommes aux parcours et au style radicalement différents, que plus de 30 ans séparent, se sont longuement serré la main devant une grande rangée de drapeaux des deux pays ennemis, dans un hôtel de luxe sur l’île de Sentosa, à Singapour.

« Nous allons avoir une relation formidable », a lancé peu après M. Trump, assis au côté de l’homme fort de Pyongyang, se disant convaincu que la rencontre serait un « immense succès ».

« Ravi de vous rencontrer M. le président », a de son côté déclaré le dirigeant nord-coréen. « Le chemin pour en arriver là n’a pas été facile », a-t-il ajouté. « Les vieux préjugés et les habitudes anciennes ont été autant d’obstacles, mais nous les avons tous surmontés pour nous retrouver ici aujourd’hui. »

Après cette scène observée avec attention par des millions de personnes à travers le monde, ils se sont réunis pour un tête-à-tête en présence seulement des interprètes, qui devait être suivi d’une rencontre avec leurs équipes respectives puis d’un déjeuner de travail.

« Nous allons tous savoir rapidement si un véritable accord, pas comme ceux du passé, peut intervenir », a tweeté avant la rencontre Donald Trump, qui a pris de grands risques en faisant le pari il y a trois mois, à la surprise générale, qu’un sommet avec Kim Jong-un le pousserait à renoncer à son arsenal nucléaire.

