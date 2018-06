Madagascar: un gouvernement «de consensus» jusqu’à la présidentielle

Antananarivo — Un gouvernement « de consensus » est entré en fonction lundi à Madagascar avec la mission de conduire le pays en douceur jusqu’aux élections générales prévues cette année, après un mois et demi de crise ouverte entre le président et ses adversaires. « Le gouvernement de Christian Ntsay est maintenant mis en place après diverses négociations », a annoncé le chef de l’État, Hery Rajaonarimampianina, lors d’une cérémonie au palais présidentiel d’Iavoloha, à Antananarivo. « L’élection présidentielle, c’est l’objectif », a lancé le chef de l’État, en espérant que ce scrutin serait « inclusif et accepté par tous ».