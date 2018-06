Attentats: un suspect clé de la cellule djihadiste franco-belge inculpé à Paris

Paris — Osama Krayem, suspect clé de la cellule djihadiste des attentats de Paris en 2015 et de Bruxelles un an plus tard, a été brièvement remis à la France par la Belgique lundi pour être inculpé pour les attaques du 13 Novembre, où son rôle reste à éclaircir. Né en Suède de parents réfugiés syriens, Osama Krayem, 25 ans, fait figure de personnage central pour retracer le parcours de la cellule franco-belge qui a frappé Paris et sa banlieue le 13 novembre 2015 (130 morts) avant de répliquer à Bruxelles le 22 mars 2016 (32 morts). Détenu en Belgique depuis son arrestation le 8 avril 2016, après qu’il a renoncé à se faire exploser dans le métro bruxellois, Osama Krayem a été transféré lundi le temps d’une journée pour être entendu par des juges antiterroristes français.