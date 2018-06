Le G7 cause de l’égalité des femmes

Le premier sommet du G7 placé sous le thème de l’égalité des sexes aura donné des résultats, selon la coprésidente du conseil consultatif de Justin Trudeau sur le sujet. Et ce, même si le président américain Donald Trump s’est présenté en retard à cette première rencontre du deuxième jour du sommet.

Justin Trudeau a consacré la matinée de samedi, à La Malbaie, à des pourparlers sur l’égalité et l’autonomisation des femmes. Des membres du conseil consultatif, à qui il a mandaté de présenter des recommandations aux leaders du groupe des sept, étaient présentes pour partager leur travail avec les premiers ministres et présidents des sept puissances. « Je m’étais donné comme objectif que les sept leaders soient présents. Et les sept leaders étaient présents », s’est réjouie l’ambassadrice du Canada à Paris, Isabelle Hudon, qui copréside ce comité conseil.

Or, pendant que Mme Hudon prononçait son allocution d’ouverture, le président Trump a fait son entrée tardive dans la salle. L’ambassadrice a poursuivi ses remarques. Justin Trudeau venait de terminer les siennes. Mais le malaise se lisait sur le visage du président français Emmanuel Macron, qui a affiché une moue accompagnée d’un haussement de sourcil qui traduisait un certain agacement.

Nonobstant, l’ambassadrice Hudon a refusé d’y voir un manque d’intérêt ou un affront de Donald Trump. « Quand la rencontre a officiellement commencé, il était là. » Le président était « très engagé », a-t-elle relaté, et il a pris son oreillette pour entendre la traduction des commentaires en français et suivre la teneur de la conversation. « On avait un brin d’anxiété de vouloir atteindre notre cible de sept leaders [présents] sur sept. La dernière chaise — qui était celle de M. Trump — il est vrai qu’on avait hâte qu’il rentre pour s’asseoir. Mais il a été présent 100 % de la rencontre. »

De l’argent pour l’éducation et les entrepreneures

Le conseil consultatif d’Isabelle Hudon déposait, la semaine dernière, une liste de 102 recommandations pour les leaders du G7. Le groupe ne s’attendait pas à une série d’engagements concrets dès samedi. Son survol des défis qui demeurent bien présents pour les femmes du monde touche plusieurs domaines : économie, sécurité, santé, éducation.

Sur ce dernier thème, les pays du G7 annonceront ce midi une enveloppe d’aide, sur trois ans, qui sera dédiée à l’éducation des jeunes filles en zones de conflits et en situation de difficulté. Le Canada y verserait 400 millions $, selon La Presse canadienne.

Des institutions de finances de développement annonceront quant à elles un fond d’un milliard de dollars pour soutenir l’autonomisation des femmes. Le groupe s’engagera aussi à récolter deux milliards supplémentaires pour cette même cause.

« J’aime bien voir les annonces se multiplier autour des femmes, a expliqué Mme Hudon. C’est ce que ça fait, d’avoir inscrit l’égalité des sexes à l’agenda ; c’est-à-dire que les joueurs autour du G7 ou de nouveaux joueurs veulent s’accrocher aux priorités. »

Le conseil consultatif sur l’égalité des sexes recommandait notamment aux sept puissances d’assurer 12 années d’éducation gratuites à toutes les jeunes filles des pays de développement ou de pays touchés par les conflits. Les sommes investies samedi ne garantiront pas nécessairement 12 ans d’éducation ou une aide dans toutes les régions de la planète sans distinction. « Il faut commencer quelque part, répond Mme Hudon. Et il faut probablement aller vers celles qui en ont le plus besoin »

D’autres thèmes ont moins fait consensus. Le conseil a réitéré aux leaders sa recommandation de fournir des services de santé sexuelle et reproductive complets, y compris des services d’avortement. « Il n’y a pas eu de commentaire. Il n’y a pas eu de question. » Donald Trump a ressuscité l’interdiction pour les groupes qui reçoivent de l’aide américaine de promouvoir l’avortement à l’étranger. En Europe, l’avortement est seulement décriminalisé en Allemagne tandis qu’en Italie et en Grande-Bretagne un médecin peut refuser d’en pratiquer un pour des raisons de conscience.

Macron prend le relais

Le président français héritera de la présidence du G7 l’an prochain, après le premier ministre canadien. Emmanuel Macron s’est engagé, samedi, à prolonger d’un an le mandat du conseil consultatif sur l’égalité des sexes. Il s’agissait d’une des suggestions d’Isabelle Hudon. « Parce qu’on ne peut pas penser qu’avec les recommandations qu’on a faites, on a des engagements sur le champ. »

Le comité réclamait notamment que son groupe devienne une composante permanente du G7 ; la parité aux délégations des sept puissances d’ici 2025 ; des lois sur l’équité salariale ; un soutien aux victimes de violence basée sur le sexe ; la fin des mariages précoces et forcés ; que le budget d’aide internationale des pays atteigne 0,7 % de leur produit intérieur brut.