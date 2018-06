Un soldat américain tué en Somalie

Washington — Un membre des commandos américains a été tué vendredi dans une attaque en Somalie qui a aussi blessé quatre militaires américains et un soldat somalien, a déclaré le commandement américain pour l’Afrique (Africom). L’attaque s’est produite dans le Jubaland, la région frontalière du Kenya où des forces composées d’environ 800 soldats somaliens, kenyans et américains tentaient de déloger les combattants islamistes radicaux shebab affiliés à al-Qaïda. La force multinationale a été visée « par des mortiers et des tirs d’armes légères […] tuant un militaire américain et blessant quatre autres soldats [américains] et un partenaire » somalien, selon l’Africom.