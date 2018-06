Trump critique le G7 et réclame le retour de la Russie

Donald Trump a appelé vendredi le G7 à réintégrer la Russie, exclue du club en 2014, nouvelle pique du président américain avant sa première confrontation collective avec les dirigeants du G7 depuis qu'il leur a imposé de nouveaux tarifs douaniers.

« Ils ont expulsé la Russie, ils devraient réintégrer la Russie. Parce que nous devrions avoir la Russie à la table de négociations », a-t-il dit, avant de quitter Washington vendredi matin. La Russie avait été exclue après l'annexion de la Crimée, après 16 ans d'appartenance au groupe.

Le dirigeant américain, qui a atterri au Québec, est le dernier à arriver au sommet du club des sept économies les plus développées du monde, Saint des Saints de la coordination multilatérale.

Et il sera le premier à quitter la Malbaie samedi matin pour rallier Singapour où se déroulera le 12 juin son sommet historique avec Kim Jong Un.

La remarque du président américain sur la Russie a déclenché une première fissure dans le bloc européen. Le président du conseil européen, Donald Tusk, en a rejeté l'idée lors d'un point presse à La Malbaie, reprochant par ailleurs à Donald Trump de défier l'ordre international.

Mais le nouveau président du conseil italien, Giuseppe Conte, a approuvé: « Je suis d'accord avec le président Trump: la Russie devrait revenir dans le G8. C'est de l'intérêt de tous », a écrit dans un tweet le chef du gouvernement populiste, dont c'est la première réunion internationale.

« Essayons déjà de produire des solutions à sept », a de son côté balayé l'Élysée.



La position du Canada, elle, « n’a pas changé », a signalé vendredi Cameron Ahmad, directeur adjoint des communications au bureau du premier ministre Justin Trudeau. Le gouvernement canadien avait appuyé, sous le précédent gouvernement de Stephen Harper, l’expulsion de Moscou.



On sait aussi l’actuelle ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, très critique du Kremlin. Elle est d’ailleurs sur une liste de persona non grata en Russie en raison de ses positions pro-ukrainiennes. Il est prévu à l’horaire de la journée de vendredi que la diplomate en chef du Canada réponde aux questions des journalistes à La Malbaie.

Le président américain s'est en réalité montré plus concentré sur le sommet de Singapour.

« Je partirai peut-être un peu plus tôt, ça dépend de ce qui se passe », a aussi lâché M. Trump.

Face aux six autres dirigeants du G7, il n'a visiblement aucune intention de fléchir.

« L'Union européenne nous traite très mal, le Canada, très mal », a-t-il dit à Washington.

Sur Twitter, il a répliqué vertement au premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui avec le président français Emmanuel Macron, en visite au Canada depuis mercredi, a ouvertement critiqué le repli protectionniste de l'Américain.

« Merci de dire au premier ministre Trudeau et au président Macron qu'ils imposent aux États-Unis des taxes massives et créent des barrières non tarifaires », a-t-il tweeté.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow.