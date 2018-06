Corée du Nord: pas de répit avant la dénucléarisation, dit Mattis

Singapour — La Corée du Nord ne connaîtra de répit sur le front des sanctions que quand elle aura pris des mesures « irréversibles » vers la dénucléarisation, a déclaré dimanche le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis.

Le chef du Pentagone, qui s’exprimait à Singapour lors d’une conférence sur la sécurité, a jugé capital que la communauté internationale maintienne pour l’heure ses sanctions contre Pyongyang, alors que se profile le sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.

« Il n’y aura de répit pour la Corée du Nord que quand elle aura pris des mesures vérifiables et irréversibles vers la dénucléarisation », a-t-il dit lors d’une rencontre avec les ministres sud-coréen et japonais de la Défense.

« Nous sommes tenus par un engagement inébranlable à renforcer davantage encore notre coopération en matière de défense, ce qui est le meilleur moyen de préserver la paix ».

« Nous pouvons être prudemment optimistes au moment où nous allons de l’avant », a déclaré de son côté le ministre sud-coréen de la Défense Song Young-moo au sujet du dossier nord-coréen.

Dans une nouvelle manifestation de la détente spectaculaire entre Pyongyang et Washington, Donald Trump a confirmé vendredi la tenue de son sommet historique avec Kim Jong-un le 12 juin, après avoir reçu à la Maison-Blanche le bras droit du dirigeant nord-coréen.

La ministre française des Armées, Florence Parly, a aussi appelé lors de la conférence à ne pas « baisser la garde » vis-à-vis de Pyongyang et à s’assurer que les sanctions restent appliquées juste à la dénucléarisation complète de la Corée du Nord.

« Il semble que des cargos nord-coréens aient régulièrement “rendez-vous” la nuit avec des navires d’origine inconnue et qu’ils reviennent ensuite… chargés, c’est le moins qu’on puisse dire », a-t-elle lancé dans une allusion aux violations de l’embargo économique imposé à la Corée du Nord, selon le texte de son discours.

Si les signes « d’ouverture » et la volonté de « développement économique » exprimés par le régime nord-coréen sont « bienvenus », il ne faut par perdre de vue l’importance des sanctions, a-t-elle ajouté.

« Ne soyons pas naïfs. Ne baissons pas la garde. Nous devrions au contraire nous assurer que les sanctions sont solidement mises en oeuvre jusqu’à la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible » de la Corée du Nord, a martelé Florence Parly.

L’ordre du jour du sommet du 12 juin à Singapour est au coeur des tractations entre les États-Unis et la Corée du Nord, sans relations diplomatiques et qui échangeaient encore il y a six mois menaces et invectives autour des ambitions nucléaires de Pyongyang.

Washington réclame une dénucléarisation « complète, vérifiable et irréversible » de la Corée du Nord et se dit prêt à apporter des garanties pour la « sécurité » du régime reclus, qui a toujours considéré son arsenal comme une sorte d’assurance-vie.

« Nous pouvons nous attendre, au mieux, à un chemin de négociations semé d’embûches », a déclaré M. Mattis.

« En tant que ministres de la Défense, nous devons conserver une collaboration défensive forte pour permettre à nos diplomates de négocier calmement en position de force en ce moment critique », a-t-il dit.