68% de citadins dans le monde en 2050

Nations unies — D’ici 2050, 68 % de la population mondiale vivra dans des villes contre 55 % aujourd’hui, selon une étude de l’ONU rendue publique mercredi à New York et qui prévoit de plus en plus de villes géantes à l’avenir. Les projections montrent que 2,5 milliards de personnes pourraient venir accroître la population dans les zones urbaines d’ici cette échéance. Près de 90 % de cette augmentation se produira en Asie et en Afrique, précise l’étude réalisée par un département des Nations unies spécialisé dans les affaires économiques et sociales. L’augmentation de la population urbaine sera concentrée dans quelques pays, indique le document. Ainsi, l’Inde, la Chine et le Nigeria représenteront ensemble 35 % de la croissance des villes entre 2018 et 2050.