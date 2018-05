Attaques suicide contre des églises en Indonésie

Surabaya — Une famille de six personnes, dont deux petites filles, est responsable des attaques suicide menées dimanche contre des églises en Indonésie, qui ont fait au moins 11 morts et ont été revendiquées par le groupe armé djihadiste État islamique, a annoncé le chef de la police nationale, Tito Karnavian.



La famille, comprenant la mère et le père ainsi que deux fillettes de 9 et 12 ans et deux fils de 16 et 18 ans, était liée au mouvement Jamaah Ansharut Daulah, un groupe qui soutient le groupe EI, a-t-il ajouté.