L’ONU cherche 10 milliards pour l’éducation

Les Nations unies, la Banque mondiale et quatre banques régionales de développement ont lancé vendredi un projet pour récolter 10 milliards $US afin de soutenir l’éducation dans le monde, face au fossé croissant dans l’accès à la scolarité sur la planète. Environ 260 millions d’enfants ne vont pas à l’école, dont 10 millions sont des réfugiés, d’après une commission sur l’éducation créée en 2015 pour augmenter l’investissement dans ce domaine. Si cette tendance se poursuit, la moitié des enfants de la planète — 400 millions — ne bénéficieront d’aucune éducation après leurs 11 ans d’ici 2030, a relevé Gordon Brown, ancien premier ministre britannique et désormais émissaire de l’ONU pour l’éducation dans le monde.