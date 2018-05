Russie: l’opposant Navalny arrêté pendant une manifestation anti-Poutine

Moscou — Le leader d’opposition russe, Alexeï Navalny, a été arrêté samedi pendant une manifestation non-autorisée à Moscou, à deux jours de l’investiture de Vladimir Poutine pour un quatrième mandat présidentiel, selon des journalistes de l’AFP sur place.

Plus de 300 manifestants anti-Poutine ont été interpellés dans toute la Russie au cours d’autres rassemblements anti-Poutine à travers le pays, a rapporté l’organisation spécialisée OVD-Info.



La police a en outre fait usage de gaz lacrymogène et employé la force pour tenter de disperser la manifestation à Moscou, tandis que des échauffourées ont eu lieu entre partisans de l’opposition et militants pro-Kremlin, selon des journalistes de l’AFP sur place.