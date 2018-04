Turquie: des journalistes d’opposition condamnés pour «terrorisme»

Un tribunal turc a condamné mercredi à des peines de prison plusieurs collaborateurs du quotidien d’opposition Cumhuriyet pour aide à des organisations « terroristes », à l’issue d’un procès symbolisant pour ses détracteurs les atteintes à la liberté de la presse en Turquie.

Au total, 14 membres de Cumhuriyet, dont son patron Akin Atalay et son rédacteur en chef Murat Sabuncu, ont été condamnés à des peines allant de deux ans et demi à plus de huit ans de prison, selon une correspondante de l’AFP présente dans la salle d’audience.

Le tribunal de Silivri, près d’Istanbul, a par ailleurs acquitté trois collaborateurs du journal et ordonné la remise en liberté conditionnelle de M. Atalay, seul accusé qui comparaissait encore en détention préventive. Il était écroué depuis 542 jours.

Les journalistes condamnés ne seront pas écroués en attendant la procédure d’appel, ayant déjà bénéficié au cours du procès d’une mesure de remise en liberté conditionnelle, comme celle accordée mercredi à M. Atalay.

Parmi eux, figurent le rédacteur en chef du journal Murat Sabuncu, qui a écopé de sept ans et demi de prison, le journaliste d’investigation Ahmet Sik, qui a été condamné à la même peine, ou encore le chroniqueur Kadri Gürsel.

Cette décision met un terme à neuf longs mois de procès suivis avec inquiétude par les défenseurs de la liberté de la presse en Turquie et à l’étranger, sur fond d’érosion des libertés, notamment depuis le putsch manqué de 2016.

« Vous aurez honte devant l’Histoire », titrait Cumhuriyet sur son site mercredi soir, tandis que M. Sabuncu, jurait sur Twitter de « continuer à faire du journalisme avec courage ».

Le tribunal de Silivri a par ailleurs décidé mercredi de séparer le dossier du prédécesseur de M. Sabuncu, Can Dündar, qui vit aujourd’hui en exil en Allemagne et était jugé dans le cadre du même procès.

Farouchement hostile au président Recep Tayyip Erdogan, Cumhuriyet, fondé en 1924, s’est transformé en machine à scoops ces dernières années au point de s’attirer les foudres de l’homme fort de la Turquie.

Le journal a notamment affirmé de manière retentissante en 2015, vidéo à l’appui, que les services secrets turcs avaient fourni des armes à des rebelles islamistes en Syrie. M. Erdogan avait alors averti M. Dündar qu’il allait « payer le prix fort ».

Procès Cumhuriyet

Au total, 17 collaborateurs de Cumhuriyet étaient jugés dans le cadre de ce procès. Ils étaient notamment accusés d’avoir collaboré avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et le prédicateur Fethullah Gülen, désigné par Ankara comme le cerveau du putsch manqué de juillet 2016, ce que dément l’intéressé.

Mais le quotidien rejette ces accusations qu’il qualifie d’« absurdes » et dénonce un procès politique visant à réduire au silence l’un des derniers organes de presse indépendants en Turquie.

« L’accusation n’a aucune preuve », a assuré mercredi l’un des avocats de la défense, Me Fikret Ilkiz, dans son ultime plaidoirie. « Dans cette affaire, des journalistes sont accusés d’avoir fait du journalisme. L’existence même de Cumhuriyet est perçue comme un crime ».

Ouvert en juillet dernier, le procès Cumhuriyet est devenu pour les défenseurs des droits de l’Homme le symbole de l’érosion de la liberté de la presse en Turquie, notamment depuis la tentative de coup d’État.

Des opposants au président Erdogan et des organisations de défense des droits de l’Homme accusent les autorités de se servir de l’état d’urgence instauré après le putsch manqué pour étouffer toute critique.

« Cumhuriyet a toujours rapporté la vérité. Le journalisme n’est pas un crime », avait déclaré le rédacteur en chef Murat Sabuncu avant l’énoncé du verdict.

Après le verdict, Amnesty a fustigé une décision qui « défie la logique et offense la justice » et constitue un « affront choquant à la liberté de la presse ».

« L’accusation a échoué à produire la moindre preuve d’activité criminelle. Ces condamnations politiquement motivées visent clairement à instiller la peur et à faire taire toute forme de critique », a dénoncé Milena Buyum, d’Amnesty en Turquie.

Les autorités turques nient pour leur part toute atteinte à la liberté de la presse et affirment que les seuls journalistes arrêtés sont ceux liés à des « organisations terroristes ».

La Turquie occupe la 157e place sur 180 au dernier classement de la liberté de la presse établi cette semaine par l’ONG Reporters sans frontières (RSF).