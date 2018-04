Macron appelle Trump à exempter définitivement l’UE des taxes sur l’Acier et l’aluminium

Washington — Le président français Emmanuel Macron, qui va entamer une visite d’État aux États-Unis, a appelé Donald Trump à exempter de manière définitive l’Europe des taxes sur les importations d’acier et d’aluminium, mettant en avant le lien entre les pays.

« J’espère […] qu’il décidera d’exempter l’Union européenne », a-t-il déclaré dimanche sur Fox News. « On ne fait pas la guerre avec ses alliés », a-t-il ajouté reprenant des propos tenus cette semaine par son ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

Le 8 mars, le président américain avait promulgué des taxes de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur celles d’aluminium, exemptant néanmoins provisoirement le Canada et le Mexique, ses deux partenaires du traité de libre-échange nord américain (ALENA). Quelques jours plus tard, le gouvernement Trump avait aussi exempté temporairement l’Union européenne.

Celle-ci a été accordée en échange d’une demande d’ouverture plus marquée des marchés des 28 pays membres de l’UE. Des discussions sont en cours.

« Il a dit que les exemptions courent jusqu’au 1er mai. Voyons de ce qu’il décidera le 1er mai. Je demande seulement : quelles sont nos priorités ? », a commenté Emmanuel Macron.

« Si on fait la guerre contre tout le monde, on fait la guerre commerciale contre la Chine, la guerre commerciale contre l’Europe, la guerre contre la Syrie, la guerre contre l’Iran, voyons, cela ne peut pas fonctionner », a-t-il également estimé. « Nous sommes alliés », a-t-il insisté.

Le ministre français de l’Économie Bruno Le Maire avait lui aussi exhorté vendredi Washington à lever de manière définitive ses tarifs sur les importations d’acier et d’aluminium européens.

« Nous ne nous contenterons pas d’une exemption provisoire », avait-il déclaré, en marge des réunions du FMI. « Les augmentations de tarifs ne peuvent pas peser comme une épée de Damoclès sur les relations commerciales entre les États », avait-il ajouté.

Emmanuel Macron s’envole lundi matin pour une visite d’État de trois jours aux États-Unis, dominée notamment par l’accord sur le nucléaire iranien et le conflit commercial UE-États-Unis.

Il s’agit de la première visite d’État d’un dirigeant étranger sous la présidence Trump.