Le dispositif militaire des États-Unis et de leurs alliés

Paris — La France annoncera « dans les prochains jours » sa réponse à l’attaque chimique présumée en Syrie et, si elle décide de frappes, celles-ci viseront les « capacités chimiques » du régime et en aucun cas ses « alliés » russe et iranien, a déclaré mardi le président français Emmanuel Macron.



« Dans les prochains jours nous annoncerons nos décisions […] En aucun cas les décisions que nous prendrions n’auraient vocation à toucher des alliés du régime ou s’attaquer à qui que ce soit mais bien à s’attaquer aux capacités chimiques détenues par le régime », a-t-il dit lors d’une conférence de presse commune avec le prince héritier d’Arabie saoudite Mohamed Ben Salmane (MBS). La France « ne souhaite aucune escalade », a-t-il assuré.



Le prince héritier saoudien, en visite officielle à Paris, a affirmé que son pays pourrait s’impliquer dans d’éventuelles frappes concertées contre le régime de Damas après une attaque chimique présumée samedi.



« Si notre alliance avec nos partenaires l’exige, nous répondrons présents », a répondu le prince héritier lors d’une conférence de presse avec le président français Emmanuel Macron, après avoir été interrogé sur la possibilité que son pays se joigne à d’éventuelles frappes en Syrie.