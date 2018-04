Après l’attaque chimique présumée en Syrie, le risque d’une escalade entre Moscou et Washington

Donald Trump menace d’une attaque imminente, la Russie met en garde contre de « graves conséquences » : l’attaque chimique présumée de Douma renforce les risques d’escalade dans un conflit aux multiples acteurs aux intérêts souvent divergents.

Depuis cette attaque présumée qui aurait fait des dizaines de morts samedi dans la ville de Douma, dernier bastion rebelle aux portes de la capitale syrienne, Washington et les capitales occidentales menacent d’une riposte militaire imminente contre le régime de Bachar al-Assad, qui a placé son armée en état d’alerte pour les trois prochains jours.

La Russie, qui dément toute utilisation d’armes chimiques, multiplie les déclarations de soutien à son allié et les appels à mener une enquête « impartiale ». Elle met en garde contre des frappes qui auraient « de graves conséquences ».

Depuis le début de la crise, Moscou et le régime n’ont de cesse d’accuser Washington et les puissances occidentales de chercher un « prétexte » pour mener des frappes en Syrie.

Dès la mi-mars, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait ainsi affirmé que les rebelles syriens préparaient « des provocations avec un recours aux armes chimiques, notamment dans la Ghouta orientale ».

Le chef d’état-major de l’armée russe, Valéri Guerassimov, avait abondé en promettant « des mesures de riposte » directes en cas de menace pour la vie des soldats russes stationnés en Syrie.

Peu de risques d’une confrontation directe

Si les risques d’escalade militaire en Syrie semblent plus que jamais élevés, une confrontation directe est peu probable entre Moscou et Washington, qui préféreront les joutes verbales et les altercations par forces interposées, estiment des experts russes interrogés par l’AFP.

« Moscou comprend bien qu’une frappe [contre les forces américaines] entraînera une riposte et il n’est pas certain que la Russie sorte vainqueur d’un tel conflit », explique l’analyste spécialiste du conflit syrien Alexeï Malachenko.

« La Russie risquerait de perdre des alliés tels que la Turquie ou même Assad. Il n’y a pour elle qu’une seule issue : rester sans bouger, mais en gonflant les joues », ajoute-t-il.

En avril 2017, Donald Trump avait déjà fait bombarder une base militaire syrienne, en riposte à une attaque au gaz sarin imputée au régime qui avait tué plus de 80 civils à Khan Cheikhoun, mais sans provoquer d’autre réplique de Moscou que des protestations.

Les armées russe et américaine échangent en outre des informations en Syrie dans le cadre d’accords visant à éviter les accidents entre leurs avions et la mort accidentelle de militaires russes ou américains dans des frappes.

La bataille autour de la Syrie entre Moscou et Washington se livrera d’abord à l’ONU, où les deux puissances ont présenté des projets de résolution concurrents en vue d’une enquête sur les événements.

« Les annonces russes indiquent que Moscou n’entend pas regarder passivement ce qu’il se passe et se contenter de simples annonces en cas d’actions militaires américaines », souligne l’expert russe Boris Dolgov.

Selon M. Dolgov, les États-Unis préféreront ainsi « agir via des acteurs tiers » pour éviter une confrontation directe avec Moscou, qu’il juge « improbable ».

« Il s’agira de l’opposition syrienne armée soutenue par les États-Unis, les factions kurdes ou les services spéciaux étrangers, mais non américains », explique-t-il.

Un conflit toujours plus complexe

Le conflit syrien s’est complexifié pour impliquer désormais les puissances mondiales soutenant des factions différentes et tribus locales alliées ou opposées selon leurs intérêts.

Exemple des forces en présence et des multiples risques d’affrontements par procuration : en février, au moins cinq Russes — tous employés d’une société paramilitaire privée — avaient été tués et des dizaines d’autres blessés dans des frappes américaines en Syrie, selon le bilan officiel de Moscou. Des médias avaient fait état de dizaines de morts.

La situation est d’autant plus tendue que tant Moscou que Washington ont choisi comme stratégie de montrer les muscles, entre l’annonce par Vladimir Poutine de nouvelles armes « invincibles » et l’adoption par les États-Unis d’une doctrine faisant la part belle à l’emploi de missiles nucléaires à faible puissance.