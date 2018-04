Trump convaincu qu’un «accord sera trouvé» avec la Chine sur le commerce

Washington — Le président américain Donald Trump s’est dit convaincu dimanche qu’un « accord sera trouvé » avec la Chine pour éviter un conflit commercial.

« La Chine va retirer ses barrières douanières parce que c’est ce qu’il faut faire. Les taxes vont devenir réciproques et un accord sera trouvé sur la propriété intellectuelle », a écrit M. Trump dans un tweet matinal promettant « un superbe avenir pour les deux pays ! »

« Le président [chinois] Xi et moi, nous serons toujours amis, quoi qu’il arrive concernant notre conflit commercial », a également assuré M. Trump, après un mois de menaces ayant alimenté les craintes d’une guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales.

