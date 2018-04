Guerre commerciale: Pékin sort l’artillerie lourde contre Trump

Les représailles commerciales chinoises sur l'aéronautique, le soya et l'automobile touchent le coeur de l'économie des États-Unis où des voix s'élèvent pour dénoncer l'escalade des tensions qui affecteront consommateurs et entreprises américaines.

En réponse à la publication, mardi, par l'administration Trump d'une liste provisoire de produits importés de Chine susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane, Pékin a répliqué avec sa propre liste visant des importations du même montant annuel: 50 milliards de dollars.

Le géant asiatique a décidé de cibler cette fois des secteurs ou produits clés, qui pèsent le plus lourd dans les 130,4 milliards de dollars d'exportations américaines vers la Chine, en particulier le soya, l'automobile et l'aéronautique.

« Les représailles annoncées par la Chine vont affecter le commerce, les entreprises et les consommateurs », a résumé Gary Shapiro, président de l'Association des consommateurs du secteur technologique (CTA), soulignant que dans ce « combat d'éléphants », tout le monde allait être perdant.

L'association américaine des producteurs de soya (ASA) a immédiatement exprimé « son extrême frustration d'une escalade de la guerre commerciale avec le plus grand client de soya américain » et exhorté « la Maison Blanche à reconsidérer les tarifs qui ont conduit à ces représailles ».

« Interdépendance »

Les exportations américaines de soya vers la Chine ont représenté plus de 12 milliards en 2017. La Chine achète 61% des exportations de soya totales américaines et plus de 30% de la production américaine, a souligné l'ASA.

Le ministre américain au Commerce Wilbur Ross a néanmoins tenté de minimiser l'impact des mesures de rétorsion chinoises sur l'économie américaine. « Remettons-les en perspective », a-t-il déclaré sur CNBC. « Ces 50 milliards (...) représentent 3/10 de pourcentage de notre PIB », a-t-il dit.

