Corée du Nord: l’ONU sévit

Nations unies — L’ONU a frappé un grand coup vendredi en sanctionnant une cinquantaine de navires et sociétés accusés d’aider la Corée du Nord à contourner les sanctions internationales, en dépit d’une récente détente diplomatique sur le dossier nucléaire de Pyongyang. C’est la première fois que le Conseil de sécurité désigne une liste d’entités aussi large dans le cadre de l’embargo économique frappant la Corée du Nord. Au total, 15 navires et pétroliers nord-coréens voient leurs avoirs gelés et 13 d’entre eux sont aussi interdits d’entrée dans les ports du monde entier. L’ONU gèle par ailleurs les avoirs de 21 compagnies maritimes et d’import-export, dont trois basées à Hong Kong, et notamment Huaxin Shipping, qui a livré du charbon nord-coréen au Vietnam en octobre 2017. Deux autres sociétés chinoises — Shanghai Dongfeng Shipping et Weihai World Shipping Freight — sont aussi accusées d’avoir fait transporter sur leurs navires du charbon nord-coréen.