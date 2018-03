Raïf Badawi reçoit un prix de journalisme

Le blogueur saoudien Raïf Badawi, qui est depuis plus de cinq ans dans une prison de l’Arabie saoudite pour avoir « insulté l’islam », sera récompensé par un organisme journalistique de Los Angeles. M. Badawi recevra le prix Daniel Pearl for the Courage and Integrity in Journalism, qui est remis par le Los Angeles Press Club à des journalistes « courageux » dans le monde. La femme et les trois enfants du blogueur, qui sont réfugiés à Sherbrooke depuis plusieurs années, iront chercher sur place le prix en son nom, le 24 juin. Chris Palmeri, président du Los Angeles Press Club, a indiqué que son organisation remettait cette distinction « pour demander la libération immédiate » de M. Badawi.