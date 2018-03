Un premier avion atterrit en Israël après le survol de l’Arabie saoudite

Tel-Aviv — Un Boeing d’Air India en provenance de New Delhi a atterri jeudi soir à Tel-Aviv, devenant le premier vol commercial à destination d’Israël à être passé par l’espace aérien saoudien, un ministre israélien se félicitant d’un « premier lien officiel entre Israël et l’Arabie saoudite ». L’Arabie saoudite interdisait jusque-là le survol de son territoire à des avions se rendant en Israël, pays avec lequel Riyad n’entretient pas de liens diplomatiques. « C’est un moment historique », s’est félicité le ministre israélien des Transports, Yisrael Katz. « C’est la première fois qu’il y a un lien officiel entre l’État d’Israël et l’Arabie saoudite », a-t-il déclaré à l’AFP sur le tarmac, alors que le Dreamliner atterrissait à l’aéroport Ben Gourion. « C’est le début d’une nouvelle ère », s’est félicité le ministre israélien du Tourisme, Yariv Levin.