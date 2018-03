Syrie: première évacuation de rebelles dans la Ghouta

Photo: Agence France-Presse

Harasta — Un premier convoi de combattants rebelles a évacué jeudi son fief de la Ghouta orientale, une première depuis le lancement d’une offensive du régime syrien, déterminé à reconquérir les derniers territoires des insurgés aux portes de Damas. Après une journée d’attente, des autobus transportant des combattants et des civils de Harasta sont partis en début de soirée en direction de la province d’Idleb (nord-ouest), conformément à un accord parrainé par la Russie. Tout au long de la journée, quelque 1500 personnes, dont plus de 400 combattants, s’étaient rassemblées autour de trente bus garés sur une ligne de démarcation entre la poche rebelle de Harasta et ceux du régime. En attendant le départ, des insurgés ont prié en rang serré, tandis que femmes et enfants effectuaient quelques pas ou se reposaient sur le bas-côté. Les soldats syriens encadrant le convoi et les insurgés se sont côtoyés sans animosité apparente, en dépit des vifs combats qui les ont opposés. Le pouvoir syrien et son allié russe ont passé un accord avec le groupe rebelle islamiste Ahrar al-Cham pour l’évacuation de Harasta, la plus petite et la moins peuplée des trois poches rebelles qui subsistent dans la Ghouta orientale, cible d’une offensive meurtrière du régime depuis le 18 février.