Taxes américaines: l’UE s’attend à une exemption in extremis

Les dirigeants européens, réunis jeudi en sommet, s’attendent à une exemption in extremis de l’UE des taxes très décriées de Donald Trump sur l’acier et l’aluminium, qui éloignerait le spectre d’une guerre commerciale entre les deux blocs.

De retour d’une visite de deux jours à Washington, où elle a plaidé la cause européenne, la commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström a assuré jeudi que le président américain allait faire dans la journée « une annonce sur de possibles exemptions » sur ces taxes, qui doivent entrer en vigueur vendredi.

« Nous nous attendons à être sur cette liste, nous n’en sommes pas sûrs », a affirmé Mme Malmström lors d’une audition devant des députés européens.

La Suédoise a expliqué s’attendre à ce que le secrétaire au Commerce américain, Wilbur Ross, « recommande » au président américain que l’UE « dans son ensemble soit exclue ». Mais « en fin de compte, c’est le président [Trump] qui décide », a-t-elle insisté.

Si les attentes européennes étaient confirmées, le risque d’un conflit commercial se déplacerait encore un peu plus vers la Chine, Donald Trump devant dévoiler jeudi des sanctions contre Pékin dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, s’était dit mercredi soir « prudemment optimiste » quant à une résolution du conflit avec Washington sur l’acier et l’aluminium, faisant preuve d’une mesure à la hauteur de l’imprévisibilité de la Maison-Blanche.

Mais selon une source européenne, Mme Malmström aurait bien obtenu une exemption totale et pour l’ensemble de l’UE sur ces taxes.

« C’est une exemption à titre provisoire », a affirmé une deuxième source européenne, ajoutant qu’elle serait sans doute soumise « à des conditions ».

Seuls le Canada et le Mexique sont pour l’instant exclus des droits de douane de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium, annoncés le 8 mars.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a précisé mercredi que les pays et entreprises qui avaient engagé des négociations avec les autorités américaines pour être exemptés de ces taxes bénéficieraient d’un sursis supplémentaire.

Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE aborderont la question dès le début de leur réunion jeudi après-midi à Bruxelles.

TTIP

« Je crois que nous avons réellement une chance d’éviter cette entrée en vigueur », a assuré jeudi matin le ministre allemand de l’Économie, Peter Altmaier, qui s’est lui aussi rendu à Washington en début de semaine.

« Cela vaut la peine de se battre jusqu’à la dernière minute » au vu des enjeux en termes d’emploi, a-t-il ajouté sur la chaîne publique ARD.

M. Ross et Mme Malmström avaient indiqué mercredi dans un communiqué commun qu’ils allaient lancer un « processus de discussions » — à savoir un groupe de travail — sur différents dossiers commerciaux, dont l’acier et l’aluminium, afin de « trouver une solution mutuellement acceptable aussi rapidement que possible ».

« Nous ne relançons pas le TTIP », l’accord de libre-échange négocié pendant plusieurs années par l’UE et les États-Unis, mais au point mort depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, a cependant précisé jeudi la commissaire européenne.

Concédant que le processus et l’agenda de ce « groupe de travail » n’étaient « pas très clairs », elle a expliqué qu’il s’agirait de discuter entre autres de « la protection des investissements », de « la surcapacité » dans le secteur de l’acier, mais aussi de « différends commerciaux », en particulier dans le secteur agricole.

« Nous ne négocions pas sous la menace », a-t-elle insisté.

L’UE a déjà préparé une liste de produits américains emblématiques, comme le beurre d"arachide ou les motos, qui pourraient à leur tour être visés par des taxes si celles envisagées par les États-Unis entraient en application.

Sur un autre front, Donald Trump doit annoncer jeudi « les mesures qu’il a décidé de prendre […] sur la façon dont la Chine […] dérobe les technologies américaines et la propriété intellectuelle », selon un porte-parole de la Maison-Blanche.

Cette annonce a déjà fait bondir Pékin, qui s’est dit prêt à riposter.