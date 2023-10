Mettre de côté les «recettes» de la parentalité

En s’attelant à l’écriture de son ouvrage Parent sécurisant, enfant sécurisé, le psychologue Marc Pistorio n’avait aucune envie de rédiger un livre sur la parentalité qui propose une approche à suivre à la lettre.

« Les parents cherchent beaucoup d’informations sur Internet, essentiellement des recettes : “Comment fait-on pour la discipline ?” ou “Comment fait-on quand un enfant est dérangeant ?” », souligne M. Pistorio, en entrevue avec Le Devoir.

Dans son livre paru le 20 septembre dernier, il propose plutôt de sortir de ce schéma en lançant un message aux pères et aux mères : « vous êtes certainement plus compétents que vous ne le pensez ». « Allez chercher ponctuellement une information en ligne, mais n’allez pas y chercher une approche qui vous semble peut-être intéressante, mais qui ne correspond pas à votre personnalité ni à celle de l’enfant. »

Certains pères et certaines mères sont influencés par des mythes largement véhiculés, observe-t-il. « Par exemple, lorsqu’on dit : “Laissez donc pleurer votre bébé, sinon il va devenir manipulateur.” On sait toutefois très bien qu’un bébé n’a aucune intention de cette nature. »

Marc Pistorio incite alors les parents à écouter leur intuition. « Je leur dis : “Faites-vous confiance. Si intuitivement vous vous dites que vous n’aimez pas cette pratique et qu’elle ne vous correspond pas, c’est probablement que ce n’est pas la bonne pratique éducative pour vous”. »

Ce dernier tient à rassurer les mères et les pères qui, en apprenant s’être fiés à certains mythes, craignent d’avoir nui au lien avec leur tout-petit. « Ce n’est pas le cas. À partir du moment où un parent modifie son comportement et qu’il s’adapte mieux au développement de l’enfant, l’enfant est d’une plasticité énorme et il ne reste pas avec cette impression première. »

D’une parentalité à l’autre

Le père d’une fille de 31 ans raconte avoir eu l’idée de cet ouvrage en constatant la difficulté pour de nouveaux parents de naviguer entre les différents types de parentalité qui existent, d’autant que certains sont opposés.

D’un côté, des styles d’éducation très autoritaires gagnent en popularité, notamment en France, d’où l’auteur est originaire. De l’autre côté, certaines personnes prônent plutôt une parentalité qui n’impose pas de punitions et peu de limites aux bambins, souligne celui qui a habité plusieurs années à Montréal avant de s’installer à Los Angeles, aux États-Unis.

Au lieu de dicter aux parents quel style d’éducation adopter, le psychologue a voulu leur présenter dans son livre des informations tirées de la recherche scientifique et de la pratique clinique.

Il traite notamment de la manière dont se crée l’attachement parent-enfant et des différents stades de son développement. « Si les parents ont des informations à propos de comment se développe l’enfant, peut-être vont-ils développer des attentes aussi plus réalistes sur ce qui est possible et sur ce qui ne l’est pas et adapter, en fait, les pratiques éducatives. »

Son ouvrage est étoffé de conseils pour faire en sorte que le lien parent-enfant soit chaleureux, tout en fixant des limites. Ces dernières, lorsqu’elles sont bien posées, sécurisent le tout-petit, souligne M. Pistorio.

Observer son enfant

L’auteur suggère aux parents de devenir « l’observateur bienveillant » de leur tout-petit. « Observez-le jouer, observez-le avec d’autres adultes, observez-le dans la cour d’école, et découvrez un peu comment il réagit. Est-il plutôt solitaire, aime-t-il bien les interactions sociales, parle-t-il beaucoup ou est-ce un enfant de peu de mots ? »

Il s’agit ensuite d’accepter la personnalité de son bambin et de l’assister dans ce qui constitue un défi pour lui, poursuit le psychologue.

M. Pistorio est d’avis qu’il est important de développer un style de parentalité unique pour chaque membre de la fratrie. « On entend beaucoup de parents dire : “On fait pareil avec tous nos enfants parce qu’on les aime pareil.” Moi, je trouve que bien aimer un enfant, c’est justement s’adapter à ses besoins plutôt que de lui proposer des pratiques qui ne lui ressemblent peut-être pas. »

Certains tout-petits peuvent être très fonceurs et ne semblent avoir peur de rien, illustre-t-il. « Il va falloir apprendre à cet enfant à prendre soin de lui en disant : “Tu peux te mettre en danger. C’est bien d’essayer des choses, mais ça, tu es peut-être un peu trop jeune pour ça. Attendons.” » Il n’est toutefois pas nécessaire d’imposer les mêmes règles à son frère ou sa soeur qui prend peu de risques, expose-t-il.

Revisiter son histoire

Marc Pistorio conseille aussi à ceux qui veulent devenir parents de réaliser un bilan de leur enfance à eux. « C’est l’idée d’être au clair avec sa propre histoire et avec le modèle parental qu’on a observé. A-t-on été élevé par des parents qui étaient très autoritaires ou plutôt permissifs ? »

Il ne s’agit pas de reproduire sans se questionner ce que l’on a vécu avec ses parents ou faire le contraire d’eux, car « cela nous répare », souligne-t-il. « Le but, c’est de garder le meilleur de ce que nos parents nous ont offert et d’adapter ce qui a été peut-être été vécu plus difficilement. »

M. Pistorio conteste vivement l’idée qu’il est impossible de donner à nos enfants ce qu’on n’a pas reçu nous-mêmes. « C’est faux, souligne-t-il. Ce serait bien que les parents se le disent : “On peut offrir ce qu’on n’a pas reçu.” Sinon, il n’y aurait aucune introspection ou démarche thérapeutique qui fonctionnerait. »

Parent sécurisant, enfant sécurisé. Pour une parentalité sur mesure Marc Pistorio, Édito, Montréal, 272 pages.