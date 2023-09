«S’adapter»: mode d’emploi pour des villes plus résilientes

La crise climatique est à nos portes. Les inondations, les vagues de chaleur et les incendies sont des signes qui ne trompent pas. Faute de renverser le mouvement, l’humain devra s’adapter. Ce constat a beau être peu réjouissant, il demeure tout de même le moteur de transformation des villes. Dans S’adapter. Demain : les villes résilientes, qui vient de paraître, le chroniqueur et ex-maire de Rosemont–La Petite-Patrie, François William Croteau, signe un plaidoyer en faveur d’une révolution verte, qui s’inspire de celle qu’il a mise en place dans son arrondissement.

M. Croteau l’admet d’emblée. Il n’a jamais été un politicien qui appréciait serrer des mains ou participer à des soupers spaghetti. « Ç’a été difficile pendant 12 ans », dit-il en entrevue. L’ancien élu préférait travailler au bureau afin d’élaborer des plans pour favoriser la transition écologique, l’obsession qui a alimenté son engagement politique lors de ses années à la mairie de Rosemont–La Petite-Patrie.

L’essai que ce docteur en études urbaines signe s’ouvre par un volet pédagogique décrivant les grands concepts, comme l’intelligence collective, la gouvernance urbaine ou l’innovation. Une fois la table mise avec ce passage un peu rébarbatif, le lecteur peut alors plonger dans l’application de ces principes dans le monde réel.

« Mon constat est un constat d’échec face à la capacité de juguler la crise climatique, résume l’auteur. Mais ce qui reste à faire, c’est de s’adapter. Les villes ont la capacité de revoir l’aménagement du territoire. Donc, l’adaptation va se passer dans les villes. S’adapter va vouloir dire de remettre en cause à peu près tout. »

À son arrivée à la mairie de Rosemont–La Petite-Patrie en 2009, François William Croteau s’est attaqué à deux des principaux maux des villes : la minéralisation des sols et les îlots de chaleur urbains. Le nouveau règlement d’urbanisme entré en vigueur moins d’un an après son élection imposait un minimum de 25 %0 de verdissement de la surface au sol pour toute nouvelle construction ou projet de rénovation, imposait la plantation d’arbres tous les 25 mètres carrés et interdisait l’asphalte et le béton pour les stationnements.

L’implication citoyenne

M. Croteau croit en l’importance de l’implication citoyenne dans les réformes. Mais il fait une nette distinction entre la consultation citoyenne, trop souvent utilisée, selon lui, comme un prétexte de la part des élus pour « se donner bonne conscience » — et ne pas réaliser les projets souhaités —, et la démocratie participative, qui vise à impliquer les citoyens dans la planification de projets.

Avec cette méthode, même les opposants peuvent apporter leur contribution constructive, croit-il.

« On est dans une époque de polarisation, où c’est noir ou blanc, ce qui fait que, quand tu fais une consultation, il y a des professionnels de la consultation qui présentent des rapports qui sont déjà tout écrits, dit-il, en citant l’exemple de la voie Camillien-Houde. Mais quand le citoyen peut participer à la transformation de son milieu de vie de manière concrète, ça fait toute une différence. »

Il évoque l’exemple des ruelles vertes, qui étaient au nombre de trois dans l’arrondissement à son arrivée en poste. La clé, selon lui, a été d’offrir les outils aux citoyens pour qu’ils planifient et aménagent eux-mêmes leur milieu de vie plutôt que de laisser l’arrondissement faire tout le travail, ce qui ne favorisait pas l’appropriation citoyenne. Il raconte d’ailleurs la conversation qu’il a eue avec le directeur des travaux publics de l’arrondissement lorsqu’il a suggéré que les citoyens enlèvent eux-mêmes l’asphalte et le béton dans leur ruelle. « Es-tu fou, toé, crisse ? » lui avait répondu le fonctionnaire. Finalement, la stratégie s’est avérée payante : l’arrondissement compte maintenant 140 ruelles vertes.

Mais l’élu a voulu aller plus loin en laissant les citoyens s’approprier les espaces publics, dont les carrés d’asphalte devant leur demeure, qui sont désormais transformés en 920 jardins de rue éparpillés aux quatre coins de l’arrondissement.

La révolution verte ne s’est pas arrêtée là. Les aménagements pour les enfants ont été revus, de nouvelles méthodes ont été mises à l’essai dans l’entretien des parcs afin de favoriser des espaces de friche et des microforêts sont nées.

Des regrets et des réflexions

Si François William Croteau a des regrets, c’est notamment de ne pas avoir réussi à piétonniser la rue Masson. Il déplore aussi de ne pas avoir pu faire plus d’aménagements de design urbain comme la place Shamrock ou les projets réalisés dans Le Plateau-Mont-Royal, dont il est un peu jaloux. « Quand je suis arrivé, on avait seulement 11 kilomètres de pistes cyclables dans Rosemont–La Petite-Patrie. Alors, avant de faire du beau, il a fallu faire un réseau complet », explique-t-il.

L’auteur ouvre aussi une parenthèse sur l’hiver et les ressources qui, chaque année, sont consacrées à faire disparaître la neige le plus rapidement possible malgré les énormes coûts que cela engendre. Le déneigement, souligne-t-il, est l’une des « opérations les plus destructrices de la biodiversité en ville », sans compter que la machinerie détruit chaque hiver le mobilier urbain.

Selon lui, il serait temps de revoir notre rapport à l’hiver. « On chiale tout le temps contre le déneigement, comme si on était mauvais, alors qu’on est les meilleurs au monde. On ne veut pas que l’hiver existe. Il me semble qu’il serait temps qu’on vive un peu mieux avec l’hiver au lieu d’essayer de le faire disparaître. »

M. Croteau se garde bien de critiquer Valérie Plante sur les enjeux environnementaux. « Ça ne me tente pas de jouer au gérant d’estrade. Mais ce qu’elle a à gérer est autrement plus complexe que ce que j’avais à gérer comme maire d’arrondissement. Je serais mal placé pour lui faire la morale et dire si elle en fait assez ou non. »

S’adapter François William Croteau, Québec Amérique, Montréal, 2023, 304 pages