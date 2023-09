De l’amitié en temps de polémique

J’ai un rapport à l’amitié que l’on pourrait peut-être qualifier d’intense. Je pense souvent à mes ami.e.s. Je leur envoie des fleurs, des mots. C’est une chance que j’entretiens aussi ardemment que patiemment. Avec amour. Il m’est arrivé plus souvent qu’à mon tour d’oublier des dates d’anniversaire, d’arriver en retard à des rendez-vous amicaux ; je ne suis pas une amie parfaite, mais je suis, je crois, une amie vaillante. Ce ne sont pas toustes mes ami.es qui sont en littérature — j’ai une amie nanny, une amie médecin, une amie architecte, une amie en RH… J’ai aussi plusieurs ami.e.s écrivain.e.s.

Mon ami Kev est nommé pour le Goncourt, vous le savez peut-être. Mon ami Kev a fait appel à moi pour relire son livre et cela, vous le savez peut-être aussi, a créé une polémique. On l’a critiqué d’avoir fait appel à ce que les journaux ont nommé « une lectrice de sensibilité » : moi.

Ce n’est pas la première polémique littéraire que j’ai vécue, mais c’est certainement celle qui a eu le plus de visibilité.

C’est vrai, j’ai relu le livre de mon ami. Avec beaucoup de soin. Je dirais même avec beaucoup d’amour. Kevin m’a demandé « j’aimerais avoir ton regard de lectrice » ; je lui ai donné, on m’a rétribué, bien entendu, mais la vérité est que je ne l’aurais pas fait si nous n’avions pas eu un lien préexistant.

J’ai relu le manuscrit de Kev, je l’ai édité, avec ma sensibilité à moi — Kevin, que j’avais déjà édité, d’ailleurs, il y a quelques années, dans un collectif que j’avais dirigé, Corps. Ce travail construit dans la relationnabilité a été piégé par une lorgnette critique réductrice — on en a parlé comme d’une censure parce que je suis une personne noire en mesure d’avoir un avis situé sur l’un de ses personnages, un personnage noir. Quelques jours avant cette tempête, j’avais changé ma photo de profil sur Facebook pour une de moi que Kev avait prise à son chalet, cet été. J’aimais mes yeux qui regardaient la personne qui prenait le cliché.

J’ai été envahie par des courriels de journalistes, des messages sur WhatsApp, sur Instagram, sur mon courriel personnel, sur mon courriel d’université. C’était la semaine de la rentrée, j’avais mes cours à donner, des réunions où me rendre, des épreuves de manuscrits pour mes propres projets à réviser. Les gens auront-ils compris que je n’ai censuré aucune ligne de son roman, que l’écriture de Kevin ne sera jamais bien-pensante, jamais lissée ? Sa prose est lyrique, survoltée, hantée, un peu monstrueuse. Je l’admire.

J’ai refusé de parler de vive voix à tous les journalistes, sauf une. J’ai refusé qu’on fasse de moi la Noire de service, la lectrice sensible de service. J’ai dit non à des gens à qui je n’aurai jamais pensé dire non. C’était non, c’est tout.

J’ai eu peur que tout ce bruit — ce bruit qui ne parlait pourtant pas de ce que nous préférions au monde, Kev et moi, la littérature — n’abîme notre amitié, lui fasse prendre le pli d’un discours qui n’a jamais été le nôtre.

J’ai demandé à Kev, qui multipliait les entrevues pour promouvoir son livre et pour expliquer son choix de faire appel à moi, si mon silence médiatique lui était inconvenant. Sa réponse : non, absolument pas.

Kev m’a demandé si je lui en voulais, car la polémique m’avait entraînée malgré moi sous les feux de la rampe.

Je lui ai dit que non, absolument pas.

La possibilité de parler vrai avec quelqu’un que j’aime, la beauté et la limpidité de cette conversation pas si facile au milieu d’une tempête médiatique internationale, je la garde en moi précieusement. J’espère que c’est tout ce que je garderai de cette semaine un peu étrange où je me suis fait réveiller à six heures du matin par des journalistes qui avaient obtenu je ne sais comment mon numéro de téléphone. Dans la désubjectivation totale de la polémique, retrouver la précieuse subjectivation de l’amitié, retrouver le regard de Kev qui me voit ; un morceau de notre joie à nous deux qui demeure.