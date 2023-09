«Le duel culturel des nations»: touche pas à mon CH

Dire que Maurice Richard incarne les aspirations d’émancipation des Canadiens français, voire une sorte d’avant-courrier de la Révolution tranquille ou encore un mythe fondateur du Québec moderne, franchement, ça n’a rien de nouveau. L’historien Emmanuel Lapierre, lui, fait monter la surinterprétation d’un cran pour proposer autre chose d’autrement plus fort, soit que le nationalisme de résistance dans les gradins et celui sur la glace avançaient alors en cordée.

Étude statistique à l’appui, il montre que, quand le Canadien de Montréal était composé majoritairement de joueurs francophones, l’équipe remportait la Coupe Stanley une fois sur deux. « Tandis que les membres des autres équipes jouaient pour l’argent ou la gloire, les francophones du Canadien jouaient pour leur pays, le Canada français, le Québec. Ils étaient prêts à tous les sacrifices, avance-t-il dans son essai Le duel des nations. »

Cette démonstration publiée dans la revue Globe en 2012 est reprise et amplifiée dans le dernier chapitre du premier essai de l’enseignant en histoire d’un collège montréalais. M. Lapierre raconte avoir fait une tournée de bonzes du hockey pour soumettre son interprétation voulant en somme que les joueurs du CH aient nourri le nationalisme, et vice versa. L’ancien entraîneur Jean Perron lui parle d’une « bombe ». L’historien s’évertue ensuite à démontrer comment l’équipe a gommé cette réalité, comment les preuves d’émancipation du Québec seraient maintenant effacées partout « dans le sport, dans les films, dans la musique, dans les livres, dans les programmes scolaires, à l’université ».

Ça fait beaucoup. D’autres pourront démonter cette lecture bien teintée de l’histoire sociopolitique du Canadien ne serait-ce qu’en rappelant les transformations des règles de recrutement des joueurs ou les liens forts unissant toutes les équipes professionnelles à leurs villes d’appartenance, parfois jusqu’au délire collectif. Des chercheurs ont bien analysé les passions sportives comme une peste émotionnelle et celle pour le CH comme la manifestation d’une nouvelle religiosité…

L’essentiel n’est pas là. Dans le cadre d’Emmanuel Lapierre, l’exemple du CH, plus ou moins francophone et victorieux, sert un dessein plus large. L’historien déboulonne l’idée assez courante divisant le nationalisme en deux branches : l’une jugée bonne, reposant sur le libéralisme anglo-saxon pacificateur ; l’autre réputée mauvaise, débouchant sur la xénophobie et la guerre. Il remonte aux racines intellectuelles de cette dichotomie en évoquant la pensée de l’Américain Hans Kohn (The Idea of Nationalism) et les études d’Hannah Arendt.

L’argument se tourne ensuite vers l’idée du duel des nations qui donne son titre au livre. Les nations auxquelles étaient prêtées de grandes vertus pour l’humanité entière se révèlent alors au contraire brutales et impériales, au grand malheur de plus petites menacées jusque dans leur existence et ce qu’elles ont de plus fondamental, comme la langue et la culture, dont font partie le hockey et le CH. L’imposition de l’anglais aux Gallois comme aux Irlandais en témoigne. L’ouvrage avance même (sans source) que la majorité des six mille cultures existantes auront « probablement » disparu d’ici la fin du XXIe siècle !

« La liberté et la reconnaissance sont nécessaires au bonheur d’exister des peuples, écrit Emmanuel Lapierre. Préserver les nations du monde implique de les laisser exister d’une manière ou d’une autre. Sans cela, elles meurent. Que ces nations vivent dans le dénuement ou l’abondance n’y change absolument rien. »

Le duel culturel des nations ★★★ Emmanuel Lapierre, Boréal, Montréal, 2023, 208 pages