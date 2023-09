«Triste tigre»: Ouvrir la cage

Comment dire « ce mal impensable qui nous constitue » ? Comment raconter « l’extrême violence sans violence des abus » ? À la fin des années 1980, le beau-père de Neige Sinno, un petit tyran domestique, « un titan et un minable », fait d’elle, alors qu’elle avait sept ans, son objet sexuel pendant plusieurs années.

C’est à l’âge adulte, après avoir quitté la maison et même la France, qu’elle trouve la force de dénoncer son agresseur — surtout pour protéger son frère et ses soeurs plus jeunes. Et qu’elle trouve le courage de raconter son histoire publiquement, au cours d’un procès médiatisé, jetant l’opprobre sur elle-même, sur sa famille et sur le petit village des Hautes-Alpes où l’affaire a eu lieu. L’homme, qui a avoué et reconnu les faits — tout en se justifiant —, sera condamné à neuf ans de prison « sans obligation de soins ».

Prenant la plume à 44 ans, après de longues études (un doctorat à l’Université du Michigan, aux États-Unis), aujourd’hui en couple et mère d’une petite fille, vivant depuis 2006 dans le Michoacán, au Mexique (« On n’est jamais assez loin. »), Neige Sinno expose dans Triste tigre son histoire pour essayer de raconter et de comprendre l’impensable.

Pour y arriver, elle a recours aux textes. Du Lolita de Nabokov à L’adversaire d’Emmanuel Carrère, de l’enquête de terrain de Jean Hatzfeld sur les horreurs au Rwanda à Christine Angot, de Virginie Despentes à Toni Morrison ou à Virginia Woolf. Jusqu’au troublant Tigre, tigre ! (Flammarion, 2012) de l’Américaine Margaux Fragoso qui a nourri à sa façon, avant un détour chez le poète William Blake, le livre de Neige Sinno.

Ce qui lui semble le plus « intéressant », c’est ce qui se passe dans la tête des bourreaux. Pour elle, pour la plupart d’entre nous, c’est un mystère sans fond. Pourquoi font-ils ce qu’ils font ? « Parce qu’ils le peuvent », tout simplement, reprenant les mots d’un historien des deux guerres mondiales à propos de crimes ignobles commis par des soldats.

Le bourreau et sa victime, l’agneau et le tigre, ont-ils le même créateur ? Comment dire l’innommable ? Et quelle forme donner à ce que l’on raconte ? L’autrice de Triste tigre a appris très tôt que la vérité n’est pas dans le langage. « Je sais que la vérité n’est nulle part », affirme-t-elle, de la même façon qu’elle n’ignore pas que le mensonge la constitue, elle qui a gardé le silence sur ces agressions pendant de trop longues années.

Il est vrai, Neige Sinno aurait pu explorer « le terrain protégé de la fiction » pour se raconter — elle l’a déjà fait un peu —, « faire de l’inouï qui plairait aux critiques intelligents ». Elle qui a été dominée par les mots a plutôt fait le choix de faire un livre sobre et presque sans affects, un témoignage autant qu’une quête de vérité. Car à ses yeux, l’autobiographie est un couteau pour disséquer le monde, sachant qu’un « outil bien affûté arrive jusqu’à l’os ».

« Faire de la beauté avec l’horreur, est-ce que ce n’est pas tout simplement faire de l’horreur ? » Le but de la littérature, au fond, n’est-il pas de faire sortir la « chose » — le désir, le crime, la beauté, le mal — d’entre les pages pour ensemencer le réel ? Un peu comme on fait sortir le tigre de la cage.

Pour elle, de toute façon, la cause est entendue : « La littérature ne m’a pas sauvée. Je ne suis pas sauvée. »

Triste tigre ★★★★ Neige Sinno, P.O.L, Paris, 2023, 288 pages