«Monumentaux, illuminés»: rêver le territoire

Habiter le territoire, c’est une façon de le rêver et de se l’approprier. Mais comment bâtir le pays sans en avoir d’abord saisi les contours, ses habitants, mais sans, surtout, en avoir au préalable une vision d’avenir ? Dans un deuxième roman, Laurent Lussier raconte avec humour, intelligence et singularité l’évolution du Canada français de la fin du XIXe siècle au premier quart du XXIe depuis la lorgnette de cinq fougueux architectes.

Monumentaux, illuminés — tout juste paru à La Mèche —, c’est l’histoire de cinq destinées qui s’entrecroisent à travers les époques dans des visées aussi utopiques que nécessaires, une façon de concevoir l’avenir du Canada français à travers son architecture.

Il y a d’abord Joseph Houle, dit Gérin-Lajoie, qui développe l’école de l’abatis, un camp de bûcherons où il prône l’exploitation poétique de la forêt, où il voit le peuple non pas comme « une armée d’hommes machines, mais [comme] une race d’esthètes et de penseurs, comme les Athéniens d’autrefois. Athéniens bûcheurs de bois, prêts à inventer une philosophie de la scie ! ». Contrairement à lui, Lucien Godin, frère trappiste, conçoit l’avenir du pays dans une architecture qui encourage et prône la vie solitaire, trouve une façon d’exploiter les richesses qui laisse du temps pour le recueillement. Hélène Cinq-Mars, en réaction au régime duplessiste, envisage pour sa part une « architecture de l’égalité », destinée au peuple et conçue derrière les portes cadenassées par la loi sur la censure. Rose Bibeau-Godin, femme du trappiste, qui s’émotionnera devant la centrale de Beauharnois, s’oppose à l’architecture corsetée, « qui retenait à l’intérieur le peuple de cette province — murs, toits, portes verrouillées, et même cette architecture portable qui enserre le corps, les vêtements ». Et, enfin, il y a Gérard Crête, qui, à travers une vision éphémère du premier art, indifférente au territoire, veut mettre fin à la vision folklorique du pays, « détracter les esprits malades qui oeuvrent dans le sens inverse, cherchant à multiplier les attaches qui les reliaient au pays ».

Leçon d’histoire

Autant de visions opposées et présentées dans une langue riche, aux tournures élégantes, sur un ton que l’on sent à la fois sensible et moqueur, le tout porté par des personnages immenses, frondeurs et libres. Monumentaux, illuminés s’offre en réelle bibitte littéraire qui irradie, par sa prestance, sa complexité et son audace, le paysage romanesque actuel.

Dans cette fresque de plus de 400 pages, fouillée et désinvolte, Laurent Lussier raconte en cinq actes la transformation du pays depuis ces visionnaires du paysage. S’amusant à tisser habilement réel et fiction, l’auteur d’Un mal terrible se prépare pose ici et là les jalons de cette traversée aussi folle que ses bâtisseurs.

Ainsi, à travers l’architecture, c’est toute l’histoire de la culture canadienne-française qui est mise en lumière. Depuis les contes fièrement entretenus dans la maison de bûcherons jusqu’à cette ambition de mettre fin à la construction de monuments afin que « partout le territoire demeure démolissable », Laurent Lussier permet une lecture ouverte, chargée de sens et de non-sens, une oeuvre comme il s’en fait peu et dans laquelle les ambitions de ces personnages illuminés permettent de saisir les contours de ce que nous sommes devenus.



Monumentaux, illuminés ★★★★ Laurent Lussier, La Mèche, Montréal, 2023, 444 pages