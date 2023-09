«Dissident», Jean-Pierre Gorkynian

À Montréal, en 2032, stagiaire dans une firme de cybersécurité, Adel Salem, né 22 ans plus tôt dans un camp de réfugiés kurde en Syrie, appartient à un groupe d’activistes extrémistes qui lutte contre la privatisation de l’eau potable et l’embourgeoisement des quartiers populaires. Dans ce futur peut-être pas si lointain où dominent sans partage le « capitalisme de surveillance » et l’intelligence artificielle appliquée au système de justice, au coeur d’un Québec « atrocement pacifique », le protagoniste de Dissident aura un sursaut de révolte à la mesure de ses déceptions amoureuses et de sa servitude (« J’ai été un mouton toute ma vie. ») en ciblant un développeur de systèmes logiciels pour armes létales autonomes. Si certaines propositions de cet exercice d’anticipation font mouche, avec ce troisième roman, Jean-Pierre Gorkynian (Tireur embusqué, 2020) nous offre un thriller sans grande tension narrative, gonflé à l’air du temps etassorti d’une réflexion plutôt mince sur le terrorisme.

Dissident ★★ 1/2 Jean-Pierre Gorkynian, Mémoire d'encrier, Montréal, 2023, 288 pages