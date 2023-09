Cinquante ans après la mort de sa soeur, Karam demande à son frère Farid de faire le chemin depuis Montréal jusqu’à Havre-Saint-Pierre, là où Salwa est décédée dans ses bras. Et c’est là, dans cet espace restreint, que les deux personnages revisitent leur passé au Liban, détissent les mailles du temps, se racontent chacun à leur façon. Depuis la mort du père qui a provoqué le déracinement d’une partie de la famille jusqu’à l’abandon vécu par Karam et la mort prématurée de cette petite soeur, l’histoire de cette fratrie à la fois déconstruite et si unie est un hommage aux souvenirs et à ce qui nous construit. Dernier texte écrit par Abla Farhoud décédée en 2021, Havre-Saint-Pierre mêle habilement culture libanaise et culture québécoise. Un texte nostalgique dans lequel défilent des paroles de chansons de Richard Séguin, de Gerry Boulet, la poésie du poète persan Omar Khayyam et quelques espaces dans lesquels les deux langues valsent de façon naturelle. Un roman sensible et lumineux, un hommage au pays d’adoption qui a été celui de l’autrice.

Havre-Saint-Pierre ★★★★ Abla Farhoud, VLB éditeur, Montréal, 2023, 158 pages