Faut-il relire... Georges Simenon?

Certains auteurs semblent immortels, d’autres sombrent dans l’oubli. Après un temps, qu’en reste-t-il ? Dans sa série mensuelle Faut-il relire… ?, Le Devoir revisite un de ces écrivains avec l’aide d’admirateurs et d’observateurs attentifs. Aujourd’hui, place à la brume et à la pluie qui imprègnent l’oeuvre d’un auteur célèbre en son temps, toujours apprécié à notre époque : Georges Simenon (1903-1989). Car non seulement il a su créer des ambiances uniques, radiographier l’âme humaine, il a aussi façonné une figure emblématique de la littérature du XXe siècle, le commissaire Jules Maigret. Tout cela a fait, et continue de faire, sa fortune.

Federico Fellini et Michelangelo Antonioni doivent une fière chandelle à Georges Simenon. En 1960, l’écrivain belge, déjà auréolé par des décennies de triomphes, présidait le jury du Festival de Cannes. Sa figure reconnaissable entre toutes — il ne partait jamais sans son chapeau et sa pipe, en symbiose avec Maigret — s’imposait sur la Croisette, et l’homme a aussi imposé son autorité au sein d’un groupe peu porté au consensus. Après quelques chicanes épiques, l’auteur de Pietr-le-Letton (premier roman amorçant le cycle Maigret en 1931) a offert à Fellini la Palme d’or pour La Dolce Vita et le Prix du jury à Antonioni pour L’Avventura. Les deux films furent accueillis dans la controverse, et sont repartis avec le sceau de la consécration.

Celui qui démarra sa carrière commejournaliste de faits divers à l’âge de 15 ans dans La Gazette de Liège, la ville où il est né, n’a jamais réussi à obtenir les grands honneurs. À d’autres, le Nobel, le Goncourt, l’Académie française, etc. L’homme a tout de même cueilli les fruits du succès, au point où les chiffres donnent le tournis. Car Simenon a donné naissance à une oeuvre colossale avec ses 220 ouvrages écrits sous patronyme ou pseudonyme (Georges Sim, Christian Brulls, etc.), dont 85 romans pour le cycle Maigret. Cette abondance a vite débordé les frontières de la Franceet de la Belgique avec 550 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, plus de 3700 traductions en 47 langues, sans compter les 80 adaptations cinématographiques et les 350 téléfilms ou séries télévisées. D’autres statistiques ? On le surnommait aussi l’homme aux 10 000 femmes (dont 8000 prostituées…), réalité avec laquelle ses trois épouses, dont la Québécoise Denyse Ouimet, ont dû composer.

Au-delà de la brume

Georges Simenon n’aimait guère l’étiquette « roman policier », ou « roman noir », pour qualifier ses livres. Que le célèbre commissaire du 36, quai des Orfèvres soit présent ou pas, qu’un meurtre crapuleux soit commis ou pas, la résolution triomphante des énigmes l’intéressait peu ; le mystère lui plaisait davantage. À titre de journaliste, Simenon avait été confronté aux horreurs des bas-fonds, aiguisant son sens de l’observation, s’intéressant aux petites gens pour en faire une grande comédie humaine.

Mais qu’est-ce qui n’a pas été déjà été dit sur les atmosphères émanant de l’univers de Simenon ? On le qualifiait de peintre de l’ambiguïté, du désarroi et de la chute, friand de phrases lapidaires, capable de planter un décor et une ambiance en quelques mots. Le célèbre acteur Jean Gabin, qui compte dix adaptations des romans de l’écrivain dans sa filmographie, dont Le président (1961), d’Henri Verneuil, Maigret voit rouge (1963), de Gilles Grangier, et Le chat (1971), de Pierre Granier-Deferre, affirmait : « Avec Simenon, on sait où on s’en va, c’est solide parce que les personnages sont vrais. » On chuchote d’ailleurs que la femme acariâtre du Chat, brillamment incarnée par Simone Signoret, serait un calque de la mère de Simenon, avec qui les rapports ont toujours été complexes et tendus.

« Maigret ne suivait pas de plan établi. Il n’avait aucune idée. Il était un peu comme un chien de chasse qui va et vient en reniflant. Et cela ne lui déplaisait pas, au fond, de retrouver l’air de ce Montmartre-là, qu’il n’avait pas respiré depuis des années. »

L’auteur de tous les superlatifs, celui qui pouvait produire jusqu’à huit livres par année, qui avait vécu dans 130 demeures en Europe, aux États-Unis… et dans les Laurentides (c’est là qu’il a écrit Trois chambres à Manhattan, publié en 1946), cultivait le dépouillement. Une posture qui, dans ses Maigret comme dans ses « romans durs », qu’il surnommait aussi ses « romans romans », touchait droit au coeur. Solange Bergeron l’admire depuis l’adolescence, et a consacré un mémoire de maîtrise intitulé Enquête sur les Maigret, à l’Université Laval, en 1999. « À l’époque, le sujet était mal vu, le roman policier boudé, se souvient la professeure de français au cégep de Sainte-Foy. Or, ce genre nous permet de considérer le monde autrement, et de le comprendre dans toute sa complexité. »

Solange Bergeron aime à suivre le fil de sa grande quête, « cherchant sans arrêt l’être humain, ce qu’il appelait l’homme nu, et à établir sans arrêt des contacts avec les êtres humains ». Le Maigret de Simenon travaille davantage à l’instinct, bien plus que le Hercule Poirot d’Agatha Christie ou le Sherlock Holmes de sir Arthur Conan Doyle, très cartésiens. « Maigret ne veut pas seulement savoir qui a tué, mais pourquoi c’est lui, et pas un autre. Le criminel pourrait être n’importe qui, et pour Maigret, identifier le coupable n’est rien d’autre que de s’identifier à lui. » Ceci témoigne d’une grande empathie, et la professeure croit que les jeunes développeraient davantage la leur en lisant les romans de Simenon.

« Comprendre et ne pas juger, ce fut toujours sa devise », souligne Serge Truffaut, ancien journaliste au Devoir. Lui aussi a plongé dans l’oeuvre de Simenon pendant sa jeunesse, mais l’a vite délaissée pour y revenir plus tard en découvrant une adaptation réussie du Locataire (1934) par Pierre Granier-Deferre, L’étoile du Nord (1982). « C’est à ce moment-là que j’ai commencé à lire ses romans durs, et la distinction est frappante avec ses Maigret. Dans les premiers, il recherche la vérité de l’homme, il la décortique, il va au fond de sa psyché ; Les fiançailles de Monsieur Hire (1933) est assez fascinant de ce point de vue. Dans les Maigret, ce qui est extraordinaire, c’est que l’on sait peu de choses de ce commissaire… même si on a lu tous les livres du cycle. On connaît certaines de ses habitudes — la blanquette de veau est son plat favori ! —, mais contrairement aux héros des romans durs, Maigret, comme personnage central, demeure un mystère. »

« Ce qui m’intéresse, ma raison d’écrire, c’est l’homme tout nu. Non pas l’homme tel qu’il se voit ou se déguise pour se rassurer, avec un chapeau, un faux col, un complet. Non, l’homme seul, au moment où, par exemple, il va s’endormir. Seul avec ses pensées, avec lui-même. »

Si tant d’habileté et de concision forcent l’admiration, l’institution littéraire française n’y était pas très sensible. « Après la Deuxième Guerre mondiale, Simenon s’est éloigné de la scène culturelle parisienne pour finalement s’installer en Suisse, rappelle Serge Truffaut, collaborateur au site d’information En Retrait composé de « journalistes nés au temps de l’imprimerie ». Son indépendance était féroce, il n’allait jamais aux fêtes organisées par son éditeur, Gaston Gallimard. Son époque strass et paillettes, il l’a vécue dans les années 1930, au temps des cabarets et de sa liaison avec Joséphine Baker. »

La revanche de Simenon

Mathieu Larnaudie, écrivain français (Notre désir est sans remède, Les jeunes gens), invité le printemps dernier à un grand événement consacré à l’auteur du Chien jaune à Liège, se définit comme un lecteur « estival » de Simenon, « une lecture faite au gré des promenades, des déplacements et des rencontres, pas du tout programmée, ce qui ne fait pas de lui un auteur de plage ». Ses propres romans sont parfois comparés à ceux de ce maître de la phrase simple, « ce qui m’étonne un peu, mais dans Blockhaus (2020), mon livre le plus autobiographique, il y a cette atmosphère de bord de mer ».

Tout comme Serge Truffaut, Mathieu Larnaudie constate que Simenon a changé de statut au fil des décennies, et son influence apparaît là où on ne l’attendait pas, entre autres aux Éditions de Minuit, longtemps la maison des Duras, Sarraute, Robbe-Grillet, chantres du nouveau roman. « [Le journaliste et écrivain] Jérôme Garcin ne cesse de dire qu’Yves Ravey [Pas dupe, Adultère] est l’héritier de Simenon, que la politique éditoriale de cette maison semble empruntée à ses romans durs, et je suis bien d’accord », affirme Truffaut. Larnaudie, également éditeur, établit le même constat. « Yves Ravey et Julia Deck [Monument national] étaient présents à Liège. Chez Minuit, ils prolongent les mêmes propositions fortes d’écriture de Simenon, tout comme Jean Echenoz [Je m’en vais], leur aîné. Ces auteurs maîtrisent les codes, mais il faut les prendre quelque part. Ce qui démontre que Simenon a vraiment irrigué une partie de la littérature. Et il ne l’a pas fait comme fournisseur de codes, mais comme écrivain. »

Simenon au cinéma – quelques films à voir, ou à revoir Maigret (2022), de Patrice Leconte La chambre bleue (2014), de Mathieu Amalric Feux rouges (2004), de Cédric Kahn Betty (1992), de Claude Chabrol Monsieur Hire (1989), de Patrice Leconte Les fantômes du chapelier (1982), de Claude Chabrol L’horloger de Saint-Paul (1974), de Bertrand Tavernier Le train (1973), de Pierre Granier-Deferre L’aîné des Ferchaux (1963), de Jean-Pierre Melville En cas de malheur (1958), de Claude Autant-Lara