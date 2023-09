Notre sélection jeunesse du mois de septembre

Au rythme de la forêt

Depuis ce matin de printemps où elletrouve un oeuf abandonné jusqu’à ce blizzard qui lui causera quelques ennuis, Hazel la petite sorcière prend le temps de profiter des douceurs de l’été et, une fois l’automne arrivé, de consoler un troll esseulé. Dans ce tout nouvel opus, Phoebe Wahl recrée avec féerie et chaleur l’atmosphère d’une chaumière en pleine forêt, illumine la quotidienneté et les menus travaux nécessaires à cette vie autarcique. L’univers lilliputien prend forme avec cette sorcière bien aimée de tous les habitants poilus, plumés et autres de la forêt. Et l’histoire, toute simple, scindée en quatre parties comme autant de moments précieux, est ornée des illustrations de Wahl qui regorgent de détails dévoilant tout le charme de cette vie animée. Que ce soit un panier rempli de pelotes de laine, un feu allumé dans la cheminée, de petites bottines bien alignées sur le sol, ou encore et surtout ce bonnet rouge, omniprésent, symbole de ce monde parallèle, tout contribue à compléter et à nous faire adhérer à ce microcosme merveilleux.

Marie Fradette

Hazel la petite sorcière

★★★★ 1/2

Phoebe Wahl, traduit par Ilona Meyer et Caroline Drouault, Éditions des Éléphants, Paris, 2023, 96 pa-ges. Dès 5 ans.

Prétexte à l’amusement

À l’image de ses personnages colorés, étonnants, sortis tout droit d’un rêve, de ses univers réjouissants où tout semble permis, le nouvel album d’Albertine est une fête en soi. Après s’être épivardée dans L’anniversaire, Séraphine entre en classe. Mais, malgré le sérieux associé à ce quotidien, tout est prétexte à l’amusement. Dans des doubles pages sans texte, la fillette, entourée d’une faune hétéroclite, vaque à différentes activités scolaires. Depuis la cour de récréation jusqu’à la cafétéria, en passant par la classe de dessins, chaque tableau fourmille de personnages en mouvement, chacun prenant part à une fresque festive. À l’instar du premier titre, Séraphine à l’école est présenté dans un grand format cartonné donnant l’impression au lecteur d’images d’entrer et même de participer à cette journée aussi invitante qu’un jour de fête. Et pour ajouter à ce plaisir, l’oeil averti est appelé à fouiller le décor et à retrouver l’héroïne et ses copains parmi les nombreux détails qui ornent chacune des scènes. À découvrir.

Marie Fradette

Séraphine à l’école

★★★★

Albertine, La joie de lire, Genève, 2023, 16 pages. Dès 3 ans.

S’élever autrement

Nous connaissons Roseline, protagoniste de Roselionne, roman de Nancy B.-Pilon sélectionné dans la liste préliminaire du Prix jeunesse des libraires, mais sa soeur, Éloïse, nous est toujours inconnue. C’est à sa rencontre que nous invite Reste assise, Éloïse, dans lequel on découvre une jeune fille dynamique et débrouillarde qui se déplace en fauteuil roulant. On la retrouve alors qu’elle change d’école, où elle doit intégrer des classes ordinaires. Au chagrin de devoir délaisser ses précieuses amitiés s’ajoutent de nombreux défis, dont plusieurs inattendus. On veut tellement l’aider qu’on la prive de sa liberté et de ses envies, tout en la marginalisant. Éloïse fait appel à sa créativité pour regagner son indépendance et affirmer son désir de participer à la vie sociale. Une délicate et inspirante initiation au quotidien de gens en situation de handicap, un état d’être trop peu abordé qu’il fait bon de découvrir, d’autant que le traitement se réserve de tout apitoiement ou de tout moralisme, s’incarnant plutôt avec légèreté et humour.

Yannick Marcoux

Reste assise, Éloïse

★★★

Texte de Nancy B.-Pilon, illustrations de Marish Papaya, Québec Amérique, Montréal, 2023, 112 pages. Dès 7 ans.

Faire ses classes

On ne crée jamais tout à fait seul. Même terré dans les bois, au fond d’un atelier, on dialogue avec les oeuvres qui nous ont bouleversées. Ainsi, Caroline Merola dédie son plus récent album « aux grands artistes qui l’inspirent depuis tant d’années », parmi lesquels Chris Van Allsburg et ses Mystères de Harris Burdick. L’autrice-illustratrice prétend nous offrir les récits abracadabrants que lui ont offerts de jeunes élèves. Chacun des tableaux de l’album incarne un récit, accompagné d’une brève notice, empreinte d’un humour qui repose sur un simple détail discordant, mystérieux ou fantastique. Chaque image commande un peu de travail où, en fouillant ses liens de causalité, on révèle toute l’ironie qu’elle recèle. Cette présomption d’intelligence du lecteur est une force, réitérée par certaines scènes qui se répondent entre elles, complexifiant le casse-tête et accentuant le plaisir de lecture. Un savoureux cadeau de Caroline Merola qui saura inspirer, sans doute, les artistes de l’avenir.

Yannick Marcoux

Histoires fantastiques (et peut-être vraies)

★★★★

Caroline Merola, La courte échelle, Montréal, 2023, 48 pages. Dès 5 ans.