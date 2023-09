Pattie O’Green: pour l’amour du mont Royal

Pattie O’Green était adolescente quand elle a découvert « pour de vrai » le mont Royal. Des samedis soir, où elle s’enfonçait dans les bois, carte en main, pour trouver les feux de joie, aux dimanches, à danser aux sons des tam-tam, elle a ressenti l’ivresse, l’émerveillement et le désir d’introspection que peuvent causer la nature, ses mystères et ses secrets.

Aujourd’hui, résidente d’un vieil immeuble de l’avenue Laurier Ouest et mère de deux adolescents, l’écrivaine a fait de la montagne sa cour arrière, son terrain de jeu, son moteur de création. Pendant près de deux ans, elle s’y est rendue quotidiennement pour prendre des notes et peindre des aquarelles, sortant des parcours prescrits pour explorer les sentiers moins fréquentés.

De ces pèlerinages est né Les prophéties de la montagne, un roman hybride qui puise dans l’histoire, la biologie et la philosophie pour mieux mettre en lumière les réflexions et les intuitions de son autrice, qui réfléchit au cours de ses promenades à notre relation au monde, à l’amour, à l’art et à l’amitié.

« Quand je parcours la montagne, j’expérimente une multitude de rapports à la nature : il y a une grande différence entre le parc du Mont-Royal et les cimetières, et ceux-ci divergent à leur tour du jardin qui se trouve près de l’Oratoire ou encore des usages qu’on fait d’une partie du flanc nord ou au lac aux Castors, le samedi soir. Ces différences stimulent grandement ma réflexion comme mon imaginaire. Elles m’amènent à réfléchir sur les différents rapports à la nature qui nous habitent et qui sont à l’origine de nos actions ou de notre inaction. Ces rapports à la nature semblent si naturels qu’on en oublie leur construction : on ne se demande plus d’où ils viennent et, surtout, quelles en sont les conséquences. »

Après deux publications aux Éditions du remue-ménage, l’écrivaine a cette fois collaboré avec Marchand de feuilles, qui cadrait, « par son souci envers l’environnement et son approche féministe », parfaitement avec son projet.

L’éclectisme du mont Royal

Sémiologue et historienne de l’art, Pattie O’Green se fait un devoir de sortir de l’histoire qu’on raconte toujours au sujet du mont Royal, liée à la fondation de Montréal et aux personnages marquants et aux différentes institutions qui ont participé à sa construction. « Cette histoire m’apparaît beaucoup trop linéaire et univoque pour rendre compte de ce milieu naturel urbain multifacette. Quand on le parcourt, on rencontre une tonne d’anachronismes, d’histoires en marge qui l’ont façonné et continuent de le façonner aujourd’hui. Je voulais rendre hommage à cet éclectisme, mais j’étais aussi en quête de son unicité qui permet à son tour de dévoiler ce qui nous unit, nous qui fréquentons la montagne. »

Le mont Royal devient par exemple pour l’écrivaine une façon de penser le féminisme. Elle y évoque les oeuvres réalisées par les femmes, mais aussi le féminicide de l’École polytechnique, ainsi que la sororité qui unit les coureuses de l’aube, ces femmes qui joggent sur les flancs de la montagne tôt le matin, avant que la journée, avec ses exigences de performance et ses sentiments de peur et d’insuffisance, commence.

« L’histoire a quelque chose de très masculin, de très conquérant. Oui, il y a la croix, mais on ne parle jamais de la grosse vulve située dans l’espace gazonné entre le lac aux Castors et la maison Smith. » Pattie O’Green fait ici référence à une sculpture sans titre de l’artiste indien Krishna Reddy, créée dans le cadre du Symposium international deMontréal, en 1964, et qui, bien qu’elle épouse de manière évidente les formes du sexe féminin, n’est jamais reconnue comme telle.

« Je pense que si on ne nomme jamais cette sculpture, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une vulve, mais c’est plutôt à cause de la position dans laquelle cette vulve se tient. On n’a pas ici affaire à une vulve étendue et détendue qui serait disposée et passive, dans l’attente d’une pénétration. NON ! On a plutôt affaire à une vulve qui se tient DEBOUTTE… » écrit-elle.

Une montagne pour tous

Alors que les espaces naturels urbains sont pour la plupart hétéronormés et reflètent une hiérarchie sociale discriminatoire, elle rappelle l’importance des espaces naturels queers, qui permettent à ceux qui évoluent dans les marges d’habiter et d’aimer la nature urbaine différemment. Sur le mont Royal, la jungle, un endroit où des hommes homosexuels organisent des rencontres improvisées, a longtemps été la cible d’attaques et de déboisement en vertu de l’immoralité des activités qui y étaient pratiquées. Aujourd’hui, on la condamne encore, au nom de la « bonne biodiversité. »

« Pourtant, c’est [la présence transitoire de personnes marginales et homosexuelles] qui, d’une certaine manière, a permis à la friche de se déployer, car elle a fait fuir la majorité, qui, elle, est plutôt destructrice dans sa tendance à tout aménager de manière permanente », explique-t-elle dans son récit.

Pattie O’Green revendique une montagne pour tous… du moins pour tous ceux qui l’aiment et la respectent. Dans sa réflexion, elle tend à ne jamais hiérarchiser les formes d’amour qu’il est possible de porter au vivant. En parcourant les chemins de traverse qui mènent au sommet, elle observe, sonde, investit chacun des espaces, des plantes et des traces humaines qui parsèment sa route pour mieux appréhender le monde et la société dans lesquels elle évolue.

« Il faut comprendre qui est derrière la construction du lieu dans lequel on marche, connaître son passé, savoir comment sont orientés notre regard, notre rapport à la nature et, ultimement, nos gestes et nos revendications. Ces questionnements sont essentiels pour guérir, pour répondre aux différents enjeux environnementaux et pour oeuvrer à un monde plus juste, plus beau. Pour moi, la beauté est dans la vérité. »

Les prophéties de la montagne Pattie O’Green, Marchand de feuilles, Montréal, 2023, 304 pages