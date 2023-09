De faux livre générés par l’intelligence artificielle ou tout simplement plagiés pullulent sur Amazon

Les faux livres parasitent Amazon. Le toc littéraire s’y affiche, s’y vend, attrape des lecteurs dans son filet de bas prix. En format numérique comme en papier. Avec un nom d’auteur inventé ou en usurpant la réputation d’un vrai écrivain. Avec un texte produit par l’intelligence artificielle (IA) ou copié-collé d’ailleurs. Ce piratage du XXIe siècle traverse les genres : guides de voyage, manuels, traductions, livres scolaires ou de recettes. Surtout en anglais, aussi en français. Le livre québécois échappe à ce jour à l’arnaque. Pas les acheteurs.

« C’est absurde ! » s’exclame l’artiste Patsy Van Roost, en montrant au Devoir le faux livre qu’elle s’est acheté sans le savoir sur Amazon. Entre ses mains, Bring No Cloth, une copie très mal fichue de Bring No Clothes (Penguin), tout récent livre de Charlie Porter.

Entre la couverture du vrai et du faux livre, on joue à « Trouvez l’erreur ». Ici manque un pluriel. Là s’en trouve un en plus, dans un caractère trop petit. Autant de détails qu’on peut rater si on ne la voit qu’en toute petite vignette sur son écran, ou si on magasine rapidement.

À l’intérieur de ce faux livre, au lieu de l’analyse des vêtements des artistes Virginia Woolf, Vanessa Bell ou T. S. Eliot, on lit des témoignages de survivants des camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, numérotés de 24 à 60. Aucun rapport entre la couverture et le texte.

Pas de belles reproductions de photos historiques comme dans le livre original. « Un livre, c’est du texte, du contenu ! » s’exaspère en riant Mme Van Roost. « C’est clair que je vais m’apercevoir de la fraude et le retourner ! Si je commande un Ralph Lauren sur Amazon et qu’on m’envoie un faux, au moins je peux le porter. Mais là ? »

Officiellement, « Amazon interdit formellement les produits contrefaits », a précisé Ryma Boussoufa pour Amazon Canada. « Nous mettons en place des mesures proactives pour empêcher que des produits contrefaits figurent sur notre site et le surveillons constamment. »

En cas de problème, Amazon agit « rapidement pour protéger les clients, en retirant les annonces relatives aux produits contrefaits, en bloquant des comptes et en procédant à des remboursements ». Patsy Van Roots a en effet constaté la disparition, en 24 heures, de son vendeur de faux. Elle se fera rembourser le livre.

En réalité, les avancées fabuleuses de ChatGPT en production de textes facilitent la multiplication des faux sur Amazon. La fraude prend plusieurs visages. Il y a les livres mal plagiés, comme ici. On voit aussi des « carnets de notes » : la couverture est copiée, et dessous… des pages toutes blanches. Au lecteur de les remplir !

Guides imaginés pour voyages imaginaires

Existent également des livres entièrement faits par IA. Le New York Times parlait en août dernier de l’inondation de faux guides de voyage, signés par un inexistant Mike Steves. Cet auteur fantôme est devenu, par ce stratagème, un des auteurs ayant le plus de guides de voyage vendus.

Début septembre, le Guardian signalait pour sa part la vente de guides de cueillette de champignons sauvages, visiblement produits par l’IA, mais contenant des conseils potentiellement dangereux pour la santé des amateurs qui les suivraient et se prépareraient une poêlée de ces légumes-là.

Un autre cas ? Les textes du domaine public, qui ne sont plus astreints au droit d’auteur, comme 1984, de George Orwell. Vous recevrez le livre, mais de qualité déplorable : l’encre déteint, des mots ou des passages manquent, parfois des phrases différentes sont imprimées les unes par-dessus les autres, rendant le tout illisible.

Détournement de réputation

Encore ? Des auteurs existants voient leur nom sur des livres qu’ils n’ont pas écrits. L’Américaine Jane Friedman, qui travaille aux États-Unis en édition depuis 25 ans, a été victime de cette piraterie l’été dernier.

À côté de ses trois livres, dont The Business of Being a Writer (University of Chicago Press), se sont ajoutés sur Goodreads et Amazon How To Write and Publish an eBook Quickly and Make Money. Ironique ? Tout comme Promote and Prosper: Stategies to Skyrocket Your eBooks Sales on Amazon. Deux titres qu’elle n’a jamais écrits.

« Ce sont de faux livres sur les sujets qui ont fait ma réputation, l’écriture et l’édition », raconte Mme Friedman en entrevue. « Si on regarde attentivement et qu’on a l’esprit critique, on voit que ce n’est pas même une approximation de ce que je fais. »

« Mais si on ne me connaît pas et qu’on lit ces livres, produits par l’IA, d’une écriture et d’une qualité médiocres, on pense alors que je ne sais pas de quoi je parle, ou que j’offre de la très piètre information. » C’est, selon elle, une atteinte à sa réputation et à sa capacité de gagner sa vie, puisque ses revenus viennent principalement de classes et d’accompagnement sur l’écriture.

Mme Friedman, qui avait déjà eu affaire à Amazon quand certains de ses livres ont été piratés en « plagiat traditionnel », s’est cette fois heurtée à un mur : comme ces néopirates ne copient pas ses livres, il n’y a pas d’atteinte aux droits d’auteur.

« Et comme mon nom n’est pas une marque déposée, Amazon a fermé le dossier sans réagir. » Selon le mégalibraire en ligne, il pourrait très bien exister un autre auteur, du même nom que Jane Friedman, qui signe aussi des livres sur l’écriture.

En français ?

Les médias ont aussi recensé des cas de faux livres en français. À première vue, l’anglais semble la langue de prédilection des faux livres. « Le marché américain d’Amazon est, et de loin, le plus rentable. Je peux effectivement très bien imaginer que les pirates se concentrent sur l’anglais », commente Mme Friedman.

Amazon prélève 15 % de toutes les ventes de livres, vrais ou faux. S’ajoute 1 $ de « frais de fermeture de transaction », et au moins 1,49 $ par article vendu pour les « vendeurs individuels ».

Au Québec, l’Association nationale des éditeurs de livres n’a eu vent d’aucun faux qui aurait affecté ses membres à ce jour. « L’intelligence artificielle suscite un grand nombre de questions et de réalités sur lesquelles on se penchera certainement cette année », a précisé la directrice générale, Karine Vachon.

Du côté de l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), pas de victimes encore parmi les membres. Mais il est « primordial de sensibiliser à la fois les artistes, le grand public et les pouvoirs publics » à cette nouvelle réalité, a ajouté l’UNEQ, rappelant que les auteurs qui auraient besoin d’aide pour retirer des titres d’Amazon peuvent la contacter.

« N’importe qui maintenant peut produire avec son ordinateur un livre numérique par IA et le mettre en vente sur Amazon. Rien ne peut stopper ça », résume Jane Friedman. « Cette facilité contribue à la mise en place d’un environnement où foisonnent les abus et les faux. J’aimerais qu’Amazon mette en place un système de contrôle pour prévenir au moins les pires de ces abus. »