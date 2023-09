Yves Beauchemin et le récit d’un succès

Yves Beauchemin a longtemps fait des plans avant d’oser se plonger dans l’écriture d’un roman. Cette méthode, qui a servi ses grands succès, Le matou (1981) et Juliette Pomerleau (1989), n’a toutefois pas fait long feu. « Il y avait dans cette mécanique quelque chose qui, à mes yeux, offensait la littérature, raconte l’écrivain de 82 ans, joint par Le Devoir à sa résidence de Longueuil. De toute façon, même quand je créais un plan, j’étais incapable de le suivre. Pour écrire, il faut écouter ses impulsions, et suer un bon coup ! »

Son douzième roman, Une nuit de tempête, qui arrive le 26 septembre en librairie, est donc né d’une impulsion ; une image, survenue sans crier gare lorsque l’auteur se promenait dans un parc près de chez lui. « J’ai aperçu un jeune homme avançant avec peine sur les trottoirs glacés de la rue Saint-Charles, à Longueuil. Il perd pied, s’assomme et se blesse sérieusement. J’ai senti que ça devait faire partie de mon livre. »

Ce personnage, Philippe, se retrouve à l’hôpital, où il fait la rencontre du Dr Romain Bellerose. L’urgentologue, sidéré par la ressemblance de son jeune patient avec son frère décédé plusieurs années plus tôt, se prend d’affection pour lui. Autour d’eux se déploie une riche palette de personnages — une adolescente amoureuse, un voyou querelleur, une femme généreuse et adepte de chocolat, un homme à tout faire à la fois doux et terrifiant — , qui contribuent à resserrer le lien étrange qui unit les deux hommes.

À la sueur de son front

Yves Beauchemin ne plaisante pas lorsqu’il affirme qu’écrire exige de lui énormément d’efforts et de sueur. Il le dit du bout des lèvres, mais ce roman, pour lequel il a effectué des recherches auprès d’un urgentologue et rédigé une dizaine de versions, sera peut-être son dernier. « Je n’ose plus m’avancer dans l’avenir. Écrire me prend de plus en plus d’énergie, et je ne veux pas me lancer dans un projet que je ne terminerai pas. »

Pour Une nuit de tempête, ce grand mélomane — il possède plus de 11 000 disques, majoritairement de musique classique — a soumis sa candidature à une bourse offerte par le Conseil des arts de Longueuil. « Le jury a été assez aimable pour me l’octroyer. Ça a été l’incitatif nécessaire à ma démarche d’écriture. Je n’avais plus le choix de livrer la marchandise. Je me suis amusé, mais j’y ai mis énormément de travail. Contrairement à des écrivains qui ont une grande facilité à composer avec style du premier coup, je ne peux pas prétendre être un tel virtuose. »

Virtuose ou pas, Yves Beauchemin fait partie des auteurs les plus lus au Québec. Après un premier roman, L’enfirouapé, paru en 1974, la carrière du romancier a pris son envol en 1981 avec Le matou, un best-seller international, traduit en seize langues et vendu à plus d’un million d’exemplaires.

« J’ai eu cette chance inouïe de pouvoir vivre de ma plume. La plupart des écrivains doivent avoir un autre métier, et c’est une bonne chose, car ça permet de conserver un contact viscéral avec la vie. Pour ma part, j’ai entretenu ce contact en m’impliquant en politique comme militant. »

Grand défenseur de la langue française et de la souveraineté du Québec, le romancier a également fondé l’Association des résidents du Vieux-Longueuil, qui lutte pour préserver les édifices patrimoniaux de ce quartier historique. « Je n’ai pas entièrement abandonné le combat, mais j’ai bien peur qu’on ait négligé d’assurer une relève. »

En art comme en politique, le vétéran a fait « tout ce qu’il a pu, en regrettant de ne pas en faire plus. J’ai vraiment fait l’impossible pour que tous mes livres soient à mes yeux le plus parfaits possible. Dans la vie, on commet des erreurs, on regrette parfois de ne pas avoir agi, mais je ne peux pas défaire le passé. Je suis assez content de ma carrière ».

Souvenirs du Goncourt

Yves Beauchemin suit par ailleurs avec joie le parcours de l’écrivain québécois Kevin Lambert au prix Goncourt, ayant lui-même été finaliste en 1989, avec Juliette Pomerleau (Éditions de Fallois). « J’étais très surpris de ma nomination et, évidemment, je me suis mis à espérer. J’étais à la fois immensément vaniteux et très nerveux. »

L’auteur se souvient avoir été étonné par les différences marquées entre la société française et la société québécoise. « L’écart entre les classes sociales était encore très marqué, malgré la Révolution française. Là-bas, c’étaient aussi les journalistes qui menaient, qui décidaient dans quel restaurant on devait les inviter pour se faire interviewer. Le prix Goncourt était un peu calqué sur ce moule très hiérarchique. Malgré tout, j’étais content d’être dans la liste, et je regrette un peu de ne pas avoir été goncourisé », dit-il avec un sourire dans la voix.

Même s’il parle du passé avec un soupçon de nostalgie, Yves Beauchemin affirme qu’il est beaucoup plus intéressé — et préoccupé — par l’avenir. « Chaque matin, je lis Le Devoir en déjeunant. Chaque matin, ma journée commence par des sourcils froncés. Les premières pages sont rarement réjouissantes, mais, que voulez-vous, c’est la réalité qui est comme ça. Je m’inquiète beaucoup de l’avenir du peuple québécois et de la langue française, dans une société où l’urgence climatique n’aura d’autre choix que de passer au premier plan. J’ai une petite-fille d’un an et, quand j’imagine sa vie dans vingt ans, j’ai le coeur serré. Aujourd’hui, il ne me reste plus qu’à cultiver l’espoir. »

Une nuit de tempête Yves Beauchemin, Québec Amérique, Montréal, 2023, 304 pages