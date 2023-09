Inviter le trouble en journalisme

Les journalistes sont-ils trop peu enclins à douter et à vouloir éclairer des zones d’ombre de leur travail ? À force de s’effacer derrière les faits, comme le veut la tradition nord-américaine de l’objectivité journalistique, ont-ils oublié à partir d’où ils regardent le monde ?

L’entrevue aurait pu se dérouler presque entièrement sous forme de questions qui rebondissent de l’un à l’autre. Son plus récent livre, Troubler les eaux, paraît cette semaine, et Frédérick Lavoie admet qu’il y cherche plus de réponses qu’il n’en trouve. Et c’est précisément cette démarche qui en devient le coeur et nous tient dans ses pages.

Devant livrer une série de reportages sur les questions liées à l’eau au Bangladesh, le journaliste-écrivain se rend sur place grâce à une généreuse bourse, censée lui simplifier la vie. Au fil des rencontres, ses incertitudes quant à la justesse des représentations qu’il propose dans ses articles prennent de plus en plus de place. Il comprend alors qu’il n’écrira pas « l’un de ces beaux grands livres propres comme des aurores de juin », ainsi qu’il l’exprime.

Il invite donc à lâcher « le monopole de l’interprétation » dont le journaliste dispose derrière son clavier. Ce n’est cependant pas chose facile, même pour lui, qui n’a pourtant jamais caché que les reportages se font parfois à tâtons : « Tous mes livres, c’est un peu déjà ça : est-ce que c’est bien ce qui se passe ? » remarque-t-il en entrevue.

Naît donc un tout autre livre que celui qu’il avait envisagé. Au lieu de dompter les eaux, il les trouble sciemment. Plutôt que d’offrir des certitudes, il part à la rencontre de « l’inconstant, l’incongru et l’insoluble non pas comme une donnée sauvage à dompter et à mettre en cage […], mais comme la promesse d’une connaissance inédite », écrit-il.

Ses « récits hésitants », comme il les appelle, occupent les 227 premières pages de son cinquième livre sur le réel. Ils sont ponctués de doutes au fur et à mesure que l’action se déroule devant lui, des exemples concrets qu’il dissèque. Lorsqu’il visite par exemple des écoles flottantes, présentées comme des solutions contre les absences scolaires durant les inondations. Il se dit incapable de se sentir satisfait de ce « parfait petit reportage », d’autant plus qu’il est « clés en main », puisque c’est l’ONG elle-même qui le transporte et l’accompagne. Dans un camp de réfugiés rohingyas à peine débarqués, il se demande quelle est la limite de conduite acceptable auprès d’une personne traumatisée, « au nom de la nécessité de raconter ».

Ici, c’est la manière dont se fait aujourd’hui l’information internationale qu’il critique. On part trop souvent à la recherche d’un « reportage autoréalisateur », dit-il : « La réalité journalistique est que tu dois déjà savoir ce que tu vas faire avant même d’arriver sur le terrain et de rencontrer la première personne. »

C’est aussi parce qu’il n’est « parfois pas possible d’établir les faits de manière indéniable » qu’il faut plonger dans l’insoluble plutôt que de l’écarter. Il rapporte notamment qu’à l’instar des habitants de plusieurs autres régions du monde, les Bangladais ne connaissent pas forcément leur âge exact. Un détail, peut-être, mais qui est de nature à décontenancer un patron de presse.

Se situer

La seconde partie de Troubler les eaux se présente davantage sous la forme d’un essai où la réflexion intellectuelle occupe plus de place. Citant la pensée de Donna Haraway, Anna Tsing ou encore Bruno Latour, il montre alors comment les « crises existentielles » d’autres disciplines, surtout l’anthropologie, peuvent alimenter le journalisme aujourd’hui.

On apprend à douter de ce que les gens nous disent, mais jamais de nous-mêmes. Si tu ne poses pas de questions sur “qui est je”, tu ne peux pas savoir ce qui détermine ton regard et tes rencontres.

Ce n’est pas sa position de privilégié que Lavoie découvre dans ces pages. Celle-là, il la connaissait déjà. Il met plutôt en avant le fait qu’on peut se « situer », qu’on n’observe pas « la réa­lité à partir de nulle part en particulier », ne serait-ce que pour notre allégeance à notre public et « parce qu’on est né quelque part ».

« Je ne suis pas en train de dire que tout devrait être écrit au “je” », précise-t-il. Ce pronom est néanmoins pertinent à certaines occasions, même en information. « On apprend à douter de ce que les gens nous disent, mais jamais de nous-mêmes. Si tu ne poses pas de questions sur “qui est je”, tu ne peux pas savoir ce qui détermine ton regard et tes rencontres », souligne-t-il.

Il prend donc à partie cette obsession « presque caricaturale » des journalistes d’information de ne pas utiliser la première personne du singulier, jusqu’à en frôler « le ridicule ». Il donne l’exemple de La Presse, qui lui avait commandé un récit plus personnel sur la COVID-19 en Inde, qui avait failli coûter la vie à ses beaux-parents, alors qu’il peinait à leur dénicher des lits d’hôpitaux et de l’oxygène. « Pour raconter cette épreuve familiale dont j’étais l’un des acteurs, on aurait préféré que je fasse référence à moi-même en tant que l’auteur de ces lignes », relate-t-il en entrevue et dans son livre.

D’où vient donc cet impératif de distance ? Il faut s’éloigner des « passions et des états d’âme », professait en substance Walter Lippmann au siècle dernier, comme le rappelle Lavoie. Une vision quasi scientifique de la discipline, mais un journalisme qui se trouve « rapidement pris au dépourvu devant des modes d’existence fonctionnant selon d’autres échelles de valeur et d’autres codes que ceux qu’il voulait croire universels », écrit-il.

La discipline a pourtant accepté depuis longtemps que l’artisan de l’information est plus qu’un simple spectateur, puisqu’elle s’autoproclame tantôt le quatrième pouvoir, tantôt le chien de garde, ou, en tout cas, ne se cache pas de vouloir faire changer certaines choses.

Sommes-nous seulement frileux par rapport au changement ? Plutôt pusillanimes, trop craintifs devant une responsabilité, dirait probablement Frédérick, si j’avais songé — pardon « si la journaliste avait songé » — à ce mot à temps pour le lui suggérer. Pour lui, ce questionnement est une véritable responsabilité, un problème d’éthique et de professionnalisme, souligne-t-il : « Notre métier est de représenter la réalité et donc qu’est-ce que je peux faire pour en arriver à une meilleure représentation ? »

Un livre franc, dense, intelligent, qui a le pouvoir d’accompagner tant les praticiens que quiconque est prêt à transformer son inconfort devant les convictions en béton en quelque chose de plus fécond.

Troubler les eaux Frédérick Lavoie, La Peuplade, Chicoutimi, 360 pages. En librairie le 27 septembre.